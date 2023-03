A kávé lehet a karcsúság titka

Örök dilemmát szolgáltat a kávéfogyasztók, az azt ellenzők és a kutatók körében is, hogy a népszerű koffeines ital fogyasztása káros vagy éppen jó hatással van-e az egészségünkre. Hiába azonban a sok ellentmondás, a fogyásért és a tökéletes testalkatért harcolók most mégis örülhetnek. A legfrissebb kutatás szerint ugyanis a kávéfogyasztás csökkenti a testtömegindexet és a testsúlyt is, ráadásul a vérben megnövekedett koffeinszint miatt a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának kockázata is kisebb.