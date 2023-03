Johnson 2007-ben, a harmincas éveiben létrehozta online fizetési vállalatát, ekkor stresszes, depressziós és túlsúlyos volt. Ezután 800 millió dollárért eladta a cégét, és elhatározta, hogy visszafiatalítja magát. Ha a projekt őrültségnek is tűnik, a 45 éves üzletember szilárdan hisz benne.

A rutin meg az évek

Bryan Johnson minden reggel 5 órakor kel, egy órát sportol egy huszonöt különböző gyakorlatból álló edzés keretében, heti háromszor nagy intenzitású gyakorlatsort végez. Ezután kreatinos, kakaóflavonoidos és kollagénes zöld turmixot iszik. Napi étrendje főként zöldségpüréből, diófélékből, magvakból és bogyókból áll. Nincs cukor, nincs só, és csak vegán termékek szerepelnek 1977 kalóriás étrendjében. Néha egy kis étcsokit elmajszol, de csak olyat, amely a világ polifenolokban leggazdagabb régióiból származhat.

Soha nem az agyam határozza meg, hogy mit eszem, hanem a testem

– mondja a programját bemutató videóban. Ott vannak még az étrend-kiegészítői is: összesen több mint száz tablettát nyel le, amelyek között szerepel likopin az artériák és bőr egészségéért, kurkuma és fekete bors a májenzimekért, lítium az agynak. De eszik melatonint, hialuronsavat, aminosavakat is, és tesztoszterontapaszokat is ragaszt magára.

Amit csinálok, szélsőségesnek tűnhet, de megpróbálom bebizonyítani, hogy az öregedés nem elkerülhetetlen

– mondja a techmogul.

Napjainak minden perce precízen kidolgozott: fogmosás után teafaolajos öblítés, antioxidáns fogzselé, hét különböző bőrápoló krém, hetente egyszer savas hámlasztás, lézerterápia és többórás sporttevékenység. Minden este fél 9–kor fekszik le, miután két órán át kék fényt semlegesítő szemüveget viselt. A szobája teljesen sötét, és a protokoll szerint egyedül kell aludnia.

Totális kontroll

Egy harmincfős orvoscsoport lézerrel, ultrahanggal, MRI-vel, vérvizsgálatokkal teszteli, sikerül-e a fiatalítás. Testének minden egyes szervét alaposan átvizsgálják, elemzik, ami nem olcsó beruházás, évi 2 millió dollár. De Johnson a tudománynak ajánlotta fel a szervezetét és a pénzét is.

Sportolókkal és hollywoodi sztárokkal is foglalkozom, de senki sem feszegeti annyira a határokat, mint Bryan

– áradozott lelkesen Jeff Tool, a csapat egyik orvosa. Szerinte a fegyelmezettség meghozta gyümölcsét: Johnson minden mért adata javult, a projekt keretén belül már sikerült öt évet visszafordítania az életkorából, és 25 százalékkal lelassult az öregedés sebessége.

Tüdeje egy 18 éves tinédzser tüdejének felel meg, szíve olyan egészséges, mint egy 37 éves férfié, bőre sima és fényes, akár egy huszonévesnek. Hetven szerve mutatta a fiatalodás jeleit!

A tudósok úgy nyilatkoztak: a projekt nem öncélú, a tökéletes protokoll kidolgozása után bárki számára elérhetővé tennék.

De az alapeljárást már most is mindenki alkalmazhatja: több zöldség és gyümölcs fogyasztása, pihentető és elegendő alvás, a kártékony viselkedések (dohányzás, alkohol) hanyagolása.

Dr. Gérard Bersand, az anti-aging medicina szakembere azt mondja, a megfelelő táplálkozás, a rendszeres testmozgás és az anyagcsere-javító étrend-kiegészítők fogyasztása valóban csökkentheti az öregedésünket. A táplálkozás, a coaching vagy a hormonológia mellett Bersand az öregedésgátlás fontos elemeinek tekinti még a regeneratív gyógyászatot és a sejtterápiákat is. Szerinte ezek segítségével akár 120 évig is élhetünk fitten és egészségesen.

Csak legyen is igaza!

