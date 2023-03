Eltűnnek a verebek a városokból, csak találgatjuk, miért

Óriási madárricsajjal robbant be idén is a tavasz, reggelente és napnyugtakor szinte minden más zajt elnyom a madárseregek egymást túllicitáló kórusa. Nem valószínű azonban, hogy sokan észrevették, hogy ebben az átható kánonban határozottan alábbhagyott a házi verebek izgatott csivitelő szólama.

Pedig számuk alaposan megcsappant az utóbbi időben, az elmúlt 20-25 évben majdnem felére esett, Nyugat-Európában pedig még ennél is jobban megfogyatkozott a populáció. A házi veréb mezei rokonának, a mezei verébnek például több mint 90 százaléka eltűnt Nagy-Britanniából 1980 óta.

Már nem tetszik nekik annyira a város

Az egyik legközönségesebb és legelterjedtebb énekesmadár a Földön, és mifelénk is, szinte észre sem vettük eddig ezeknek a szürkésbarna, öklömnyi madárkáknak a jelenlétét, legfeljebb nyugovóra készülődő éktelen lármájukra figyeltünk fel kora esténként a sűrű bokrokból. Vagy a Klauzál téren verébbé változtatott Paraj Vilmos rosszcsont kisfiú verebeknél eltöltött kalandjai juthattak esetleg eszünkbe a Vili, a veréb című, 1989-ben készült rajzfilmből. De hogy megfogyatkoztak volna, nem sokaknak tűnhetett fel.

Eredetileg a Közel-Keleten és Eurázsiában voltak őshonosak, a mezőgazdaság terjedésével azonban hűségesen követni kezdték az embereket, és letelepedtek közénk. Évezredek óta velünk élnek, és annyira hozzánk szoktak, hogy a 19. század közepére meghódították a fél világot.

Hogy pontosan miért hanyatlik sok helyen a verébállomány, egyelőre csak találgatják a szakértők. Az biztos, hogy a lovas kocsikat kiszorító autók elterjedése jelenthette számukra az első csapást a 20. század elején, méghozzá első hallásra meglepő ok miatt:

eltűnt a közterekről egyik kedvencük, a lóürülék, pontosabban az abból kicsipegethető takarmány.

De ezt még túlélték, a rendszeres szúnyogirtás és más vegyszeres rovarirtás, a légszennyezettség vagy éppen az egyre veszteségmentesebb terménybetakarítási módszerek miatt azonban kevesebb élelmet találnak.

Eddig résen voltak

Felmerült egy másik ok is, méghozzá az, hogy egyre kevesebb helyen tudnak fészket rakni. Nemcsak a városi zöld területek zsugorodtak (márpedig kedvelik a védett sűrű bozótokat, bokrokat), hanem az egyre professzionálisabb épületek miatt is, mivel egyre kevesebb „rést”, ereszt, szellőzőnyílást találnak azokon. Habár nem fenyegeti kihalás, 2010-től kezdődően március 20-a már nemcsak a boldogság világnapja, hanem a fogyatkozó verebeké is.

Nem is szürkék

Ha eddig nem is gondoltunk bele, a verebek egyáltalán nem érdektelen madarak, sőt, kifejezetten vicces dolgokat művelnek. Először is ők az egyik legtársaságkedvelőbb madárfaj. Mindent közösen szeretnek csinálni: enni, inni és aludni, porban és vízben fürödni és persze óriási lármával civakodni. Kedves trilláknak tűnhetnek ugyan a csivitelésük, valójában szociális helyzetüket rendezik ilyenkor egymással a csoportban, nagy hangon.

Érdekes házaséletet élnek, merthogy

hiperaktív társasági életük ellenére (a másik városi madárhoz, a galambokhoz hasonlóan) monogámok.

A házban a kisebb termetű nőstény az úr, és nemcsak a fészek építésébe, hanem a fiókák gondozásába is befogja a hímet. Párkeresési időszakban, ha kell, a tojók megküzdenek a hímekért. De ha megtalálták a párjukat, ellentmondást nem tűrően elzavarják a tesztoszterontól megbolondult kérőket.

Gyorsan repülnek (45 kilométer/órás sebességgel is akár), de nem tudnak lépni, csak páros lábbal ugrálni, viszont

a lábukkal vakarják meg a fejüket.

És ilyenkor tavasszal hormonoktól megrészegülve ők is megtámadják a tükröződő felületeket, ablakokat, visszapillantókat, mivel tükörképükben riválist látnak.

Nem érdemes „ágyúval” lőni rájuk, mint azt tette Mao Ce-tung kommunista vezető 1958-ban Kínában, amikor hadat üzent a verebeknek, és pár hónap alatt több száz millió felnőtt és gyerek irtotta, ahogyan csak tudta, az apró madarakat. Őket tette felelőssé az országot pusztító éhínségért, mondván, megeszik a gabonatermés tekintélyes részét. Csakhogy a verebek (és a tápláléklánc) visszavágtak: a rá következő évben sáskajárások sora pusztította el a termést, és becslések szerint 45 millióan haltak éhen. A veréb ugyanis nem magokkal, hanem sáskával, hernyókkal, szúnyogokkal és más rovarokkal eteti fiókáit, de mivel hirtelen kétmilliárddal kevesebben lettek, a sáskák végzetesen elszaporodtak.

Annyira, hogy végül a Szovjetunióból kellett (baráti segítségként) verebeket hozatni.

Nem sokan gondolták volna nem olyan rég, hogy pont a régóta emberekkel élő verébnépség fogyatkozik, na de azt sem, hogy új lakók érkeznek – és rendezkednek be – a városokba. Egyre több ugyanis a szarka és a dolmányos varjú, amelyek körülbelül 15-20 évvel ezelőtt kezdtek el tömegesen megjelenni az aszfalton, és olyan jól érzik magukat közöttünk, hogy ki kellett tiltani őket az egyik budapesti kerületből. De úgy tűnik, ez a terv sem vált be, elég csak körülnézni a városban.

(Borítókép: Házi veréb egy dél-budai kertben 2015. március 7-én. Fotó: Czimbal Gyula / MTI)