A szép bőr titka nem is a vízivás

Csupán megnövelt folyadékbevitellel nem tudjuk szebbé és ránctalanabbá tenni a bőrünket. Ha a vízmennyiség növelésével javul is a bőr szerkezete, az nem a bevitt víznek köszönhető, inkább annak, hogy vízzel helyettesítettük a cukros üdítőket, hiszen a bőr egyik fő ellensége a cukor, ami petyhüdtté, ráncossá teszi.

Mitől lesz szép a bőrünk? Igyunk több vizet, olvashatjuk az interneten és láthatjuk a sztárokat is vizes palackokkal flangálni New York, London, Párizs és Budapest utcáin. Ők aztán biztosan tudják, mitől lehetnek szépek, hiszen azok is (ha nem számolunk a smink jótékony hatásával), de vajon tényleg hatásos a napi több liter víz?

Nem korlátlanul javítható

Egy 2015–ös tanulmány, ami a Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology folyóiratban jelent meg, feltárta a kapcsolatot a hidratáció és az egészséges bőr között. A kutatások szerint, akik kevesebb vizet ittak, de megnövelték az adagjukat, hidratáltabb bőrrel büszkélkedhettek a kísérlet végére.

De a tanulmány azt is felfedi, hogy ha már elég hidratált a bőr, nem tudjuk tovább fokozni az állapotát, bármennyire is növelhetjük a folyadékbevitelt.

Kathleen C. Suozzi, bőrgyógyász és a Yale School of Medicine adjunktusa azt mondja, a víz a bőrt belülről kifelé „hidratálja”, a bőr állapota pedig az egész test hidratáltságáról árulkodik.

Suozzi szerint a megfelelő folyadékbevitel körülbelül 13 pohár vizet jelent a férfiaknál és 9 pohár vizet a nőknél. De ezt növelni kell, ha valakinél túl gyors a transzepidermális vízvesztés. A bőrben a víz az irhából a bőrfelszínre áramlik, és közben diffúzió révén impregnálja a különböző rétegeket, ez a transzepidermális vízvesztés (TEWL), ami felgyorsulhat, ha a külső hidrolipid réteg megsérül, ami a víz elpárolgását akadályozza meg.

Javítsuk a hidratáltságot

Befolyásolhatják még a szervezet hidratáltsági szintjét bizonyos ételek és italok (koffeintartalmúak vizet vonnak el, az alkohol kiszárít). De figyeljünk oda, mert ha rövid idő alatt fogyasztunk túl sok vizet (például egy óra alatt 3–4 litert), a sók és az elektrolitok túlságosan felhígulnak, lecsökken a nátriumszint és kialakul a hiponatrémia állapota. Ez akár hosszabb idő alatt is létrejöhet, ha a folyadékbevitel meghaladja a folyadékürülés kapacitását. A szövetek ilyenkor megduzzadnak, és agykárosodás is felléphet.

Suozzi szerint a bőrápolók, a hialuronsavas, kollagénes krémek úgy segítenek megtartani a nedvességet, hogy csökkentik a folyadékveszteséget a bőr legkülső védőrétegében. A bőr egészsége miatt nagyon fontos a rendszeres hámlasztás is, így jobban felszívódnak a krémek, szérumok, amik szintén hidratálnak. De az is lényeges, hogy a körülöttünk lévő levegő elég hidratált legyen, ezt párásító készülékkel érhetjük el – nem véletlenül télen szárazabb a bőrünk a fűtés levegőt szárító hatása miatt. Kerüljük a forró vizes zuhanyzást, arcmosást, mert a hő elnyeli a nedvességet a bőrből, fürdés után azonnal krémezzük be magunkat.

Igaz, hogy a száraz, vízhiányos bőr pattanásokhoz és mélyebb ráncokhoz vezethet, de Cameron Rokhsar bőrgyógyász professzor szerint csak a vízivás nem megoldás a szép bőrre. Ha a vízmennyiség növelésével javul is a bőr szerkezete, az nem a bevitt víznek köszönhető, inkább annak, hogy elhagytuk a cukros üdítőket – a bőr egyik fő ellensége a cukor, ami petyhüdtté, ráncossá teszi.

Rokhsar azt mondja,

a test kommunikál és jelzi, mikor, mennyi folyadékra van szüksége, ha nincs szomjúság, akkor nem is kell inni, nincs szükség hidratálásra.

Szerinte felesleges több liter vizet fogyasztani, ha a szervezet nem szól. Az ajánlott napi 9 pohár vízről azt gondolja, a sűrűbb mellékhelyiségbe járáson kívül semmi értelme, és amíg a vizelet halványsárga, addig nincs is baj a hidratáltsággal. Ennek ellenére jó, ha odafigyelünk a folyadék fogyasztásra, főleg ha a környezetünk nem teszi ezt, mert ha nem is csodaszer, a vízivás egészségesebb bőrt eredményezhet.

(Borítókép: d3sign / Getty Images)