Mamuthúst állítottak elő tudósok, nem meri megkóstolni senki

Ahogyan arról korábban az Index is beszámolt, már koránt sem lehetetlen mesterséges úton húst előállítani, a fenntarthatóság jegyében készült különböző termékek mellett azonban most egy különleges trónbitroló is megjelent, tudósok ugyanis mesterséges úton képesek voltak mamuthúst előállítani.

Igen, jól olvasta, a körülbelül tízezer éve kihalt faj egyedeinek húsát kreálták most újra, egy úttörő húsgombóc formájában.

Az őskori különlegességet egy ausztrál húselőállítással foglalkozó cég készítette, amely nem a húsiparban népszerű fajokból származó sejteket akarja összekeverni, hogy új húsfajtákat hozzon létre, hanem a mamutéhoz hasonlóan különleges állatok húsát alkotnák újra.

Az egzotikus húsgombóchoz a tudósok egy mamut izomfehérjéjéből vettek DNS-szekvenciát, a réseket pedig egy elefánttól, a faj legközelebbi rokonától származó kóddal töltötték ki. Ezt a szekvenciát ezt követően egy birka egymagvú, azaz mioblaszt őssejtjébe helyezték, amelyek sokszorozódtak és megközelítőleg 20 milliárd sejtet növesztettek, amelyeket aztán a mamuthús előállítására használtak fel.

Azonban annak ellenére, hogy úgy vélik, egy igazán ízletes húst hoztak létre, a szakértők túlságosan félnek megkóstolni azt, mivel tartanak attól, hogy az ősi fehérje halálosnak bizonyulhat.

Évezredek óta nem volt dolgunk ilyen fehérjével, tehát fogalmunk sincs, hogyan reagálna az immunrendszerünk arra, hogy megesszük

– mondta Ernst Wolvetang professzor, aki a Vow nevű húsipari céggel készítette el a húsgombócot.

Wolvetang professzor, a Queenslandi Egyetem Ausztrál Biomérnöki Intézetének munkatársa azt mondta a Guardiannek, hogy a folyamat „nevetségesen egyszerű és gyors volt”, mindössze pár hétbe került annak elkészítése.

Pedig először egy másik, már kihalt faj dodómadár húsának elkészítése volt, azonban mivel az ehhez szükséges DNS-szekvenciák jelenleg nem elérhetők, ez nem volt lehetséges. A mamuthús létrehozásának eredeti ötlete Bas Korstentől származik, aki elmondta, amiatt esett végül a mamutra a választásuk mert a mamut „a sokféleség elvesztésének és az éghajlatváltozás szimbóluma”.

A vállalat átfogó célja, hogy bemutassa a sejtekből termesztett húsban rejlő lehetőségeket az állatok levágása és a nagyüzemi állattenyésztéshez kapcsolódó globális felmelegedés alternatívájaként. A termesztett hús ugyanis sokkal kevesebb földet és vizet használ fel, mint az állatállomány tartása és feldolgozása, ráadásul nem termel metánkibocsátást – így a jövőben komoly alternatívája lehet a hagyományos húsfogyasztásnak a jövőben.

(Borítókép: Piroschka Van De Wouw / Reuters)