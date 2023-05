Egy horrorfilm főszereplője is lehetne az óriás zsinórféreg, ami 50 méter hosszúra is megnőhet és méregcsapdával kapja el áldozatait. A mélytengerek homokjában bújik meg, úgyhogy egyelőre nem vagyunk veszélyben tőle.

Van egy vízi állat, ami a gerinctelenek között mindenkit maga mögé utasít nagyságban, de ravaszságban is a top 10-ben található. Ez az óriás zsinórféreg.

Nem a kék bálna a legnagyobb állat, és nem a pókok vagy a cápa a legveszélyesebb, mert a tengerek homokjában rejtőző Lineus longissimus minden negatív jelzőnek megfelel. Ronda, veszélyes és alattomos is.

A horrorfilmek főszereplőjeként is sikerekre predesztinált féreg csak 5-10 milliméter átmérőjű, de akár 50 méter hosszú is lehet. A 31 méteres kék bálna eltörpül mellette! Tehát ez a gigagiliszta a világ leghosszabb állata, messze megelőzve például a zsiráfot is. Ráadásul ősföldlakó, már 500 millió évvel ezelőtt itt volt.

A vadászat nagymestere, ez a nyálkás bőrű óriás zsinórféreg a homokba vagy sziklák alá temeti magát, hogy prédája ne lássa.

De ez még nem minden! Svéd tudósok jöttek rá, hogy a bőre egy olyan váladékot termel, ami egyrészt megakadályozza, hogy őt vadásszák le (bár ki merne ilyet tenni?), másrészt ez a rémes iszapréteg mérgező fegyver is. Peptidtoxint termel, ami az egyik legmérgezőbb anyag az állatvilágban.

Ahogy az óriás giliszta előtt elhalad a zsákmány, a méreg felszabadul és körbeveszi az ártatlan arra sétálót, majd lebénítja. Ezután az enzimek átveszik a hatalmat és cseppfolyósítják, hogy a féreg megehesse.