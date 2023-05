A napsütés is befolyásolja a slágerlistákat

Mindannyian szeretjük a zenét, hallgatjuk reggeltől estig otthon, a közlekedési járműveken, az autóban, de az még mindig rejtély, hogy mitől lesz sláger egy szám, vagy mitől bukik el. Ezért vizsgálják már évek óta zenetudósok és pszichológusok, hogy mik lehetnek a siker titkai, és a meglepő felfedezés az, hogy nem elég a jó szöveg, a fülbemászó dallam, a dobolható ritmus, az időjárás is befolyásolja, hogy mekkorát megy egy dal.

A The Beatles nagy slágerének címével, a Here Comes the Sun-nal jelent meg egy új tanulmány a Royal Society Open Science-ben. A cím azért találó, mert a popdalok és az időjárás kapcsolatát vizsgálja az értekezés, egész pontosan azt, hogy az Egyesült Királyság meteorológiai viszonyai és az évszakok hogyan befolyásolják a brit slágerlistás dalok sikereit.

A hőviszonyok, a napsütéses órák száma hatással van hangulatunkra, de a tőzsdére (a napsütés pozitívan korrelál a napi tőzsdei hozamokkal), sőt a fogyasztásra is (ha süt a nap, szívesebben költünk). A kriminológiai kutatások szerint a magasabb napi hőmérséklet súlyosabb bűncselekményekhez vezet. Ezek után nem is csoda, ha még a zenehallgatási szokásainkat is befolyásolja az időjárás.

Évszakos vizsgálatok

Két korábbi tanulmány már vizsgálta az idő és a zene összefüggéseit, az egyikből az derült ki, ha az embernek egy konkrét évszakra kell gondolnia, akkor bizonyos zenét preferál, a másik vizsgálat azt állapította meg, hogy a gyors zene jobban passzol a hangulatunkhoz tavasszal és nyáron, a melankolikus zene télen. Egy 1 millió hallgatóval végzett kutatás megállapította, hogy munkaidőben az energikusabb, este a pihentetőbb zenét részesítjük előnyben. A zeneválasztás formálja és tükrözi a hangulatunkat.

Az Oxfordi Egyetem kutatóinak új tanulmánya azt sugallja, hogy a környezeti tényezők, például az időjárási viszonyok jelentős szerepet játszhatnak a hallgatói preferenciák és választások alakításában, ami befolyásolhatja egy dal piaci sikerét.

A kutatás több mint 23 000 olyan dalt elemzett, amelyek az 1953-tól 2019-ig tartó periódus brit toplistás slágerei voltak, és megállapította, hogy a táncos és pozitív érzelmeket tükröző és kiváltó dalok korrelációban vannak a meleg, napos idővel, de negatívan kapcsolódnak az esős és hideg hónapokkal. A népszerű dalok, amik a top 10-be is bekerültek, nagyon erős összefüggésben álltak az időjárási ingadozásokkal, a kevésbé népszerű dalok egyáltalán nem mutattak kapcsolatot.

Vagyis az, hogy mennyire passzol egy adott dal az időjáráshoz, meghatározhatja azt is, mennyire lesz sikeres.

Dr. Manuel Anglada-Tort, az Oxfordi Egyetem Zeneművészeti Karának vezető kutatója azt mondta:

Ezek az eredmények megkérdőjelezik azt a hagyományos elképzelést, hogy a zenei piacon elért siker kizárólag a minőségtől függ. Tanulmányunk azt sugallja, hogy a kedvező környezeti feltételek, a meleg és napsütéses időjárás pozitív érzelmeket indukálnak, ami a hangulatunknak megfelelő energikus és vidám zene hallgatására ösztönöz minket.

A kutatás gépi tanulási technikákat használt, hogy kategorizálja a dalokat. A hangjellemzők két dimenzió mentén változtak: vagy nagy intenzitásúak és pozitív érzelmeket tükröztek, mint például Sean Paul Temperature (Hőmérséklet, ez sem véletlen) című száma, vagy alacsony intenzitásúak és a negatívak voltak, például Dana Never Gonna Fall in Love Again slágere.

A kutatók szerint csak az intenzív és pozitív érzelmeket tükröző zene kapcsolódik az időjárási viszonyokhoz, a negatív, szomorkás dalok inkább az egyéni tényezőkkel, szubjektív állapotokkal függenek össze, és nem az általános környezeti feltételekkel.

