Különböző keménységű, formájú és anyagú matracok kapcsán időről időre hallani lehet, hogy éppen jót vagy rosszat tesznek, a különböző alvópózokat azonban eddig nem érte komolyabb kritika amellett, hogy a kutatók már rávilágítottak arra, hogy bizonyos testhelyzetek esetében milyen előnyökkel vagy éppen hátrányokkal számolhatunk. Ezért is lehet fájó, hogy a szakemberek most pont az egyik legnépszerűbb pózt vették célba, így jogosan merülhet fel az is, hogy a következő, amit meg akarnak tőlünk vonni, már tényleg a kenyér lesz. De miért olyan káros az autóbaleset-pózban való alvás?