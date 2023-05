Semmiképp se csaljon a diétában!

Egy új ausztrál kutatás bizonyította, hogy a helytelen táplálkozás nemcsak a mérlegen látszik meg, hanem az agyműködésen is. Tovább maradhatunk kognitíven is frissek, ha előnyben részesítjük a mediterrán étrendet, a vitaminokban dús táplálkozást.

Eddig úgy tudtuk, ha néha csalunk kicsit a diétában, az még jót is tehet, mert csökkentjük a nyomást, amit a finomságok megvonása okoz. Együnk nyugodtan egy kis sütit hétvégén, fehér lisztes pékárut minden pénteken, vagy fagyit, ha süt a nap szombaton? Semmi baj, újult erővel fókuszálhatunk az egészséges diétára hétfőtől – olvashattuk a magazinok lapjain. De az Új-Dél-Wales Egyetem (UNSW) friss kutatása azt bizonyította, az egészségtelen étkezés, még ha nem is rendszeres, akkor is negatív hatással lehet az agyműködésre és a bélrendszer egészségére is.

Patkánykísérletekből derült ki, hogy azok a rágcsálók, amelyek noha többnyire egészségesen táplálkoztak, de időnként magas cukor- és telítettzsír-tartalmú ételeket is kaptak, jelentős kognitív károsodást szenvedtek, különösen a térbeli memória területén, és negatív változások történtek a bélbaktériumok összetételében is.

Az az agyad, amit eszel

Margaret Morris, az UNSW idegkutatója azt mondja,

a vizsgálatok azért jelentősek, mert elősegíthetik az időskori kognitív hanyatlás megelőzését.

Egy korábbi kutatás során egyébként már összefüggést találtak a helytelen táplálkozás és a hosszú távú memória károsodása között. Kiderült, hogy a magas zsír- és cukortartalmú étrend csökkentheti a hippokampusz agyi régió méretét és működését, ami elengedhetetlen a tanuláshoz és a memóriához.

Az új rágcsálókísérletek során magas zsír- és cukortartalmú feldolgozott táplálékot váltogattak egészséges étrenddel, majd tesztelték a patkányok rövid távú memóriáját, és vizsgálták a bélsár mikrobiomját.

Azok a patkányok, amelyek egészségtelen táplálékot kaptak akár csak rövid ideig is, kevésbé változatos bélmikrobiommal rendelkeztek.

És persze minél tovább tartott a káros táplálkozás, annál rosszabb volt a bélflóra állapota. Szaporodtak az elhízáshoz kapcsolódó baktériumok, és a kognitív károsodás is súlyosabbá vált az idő múlásával: a több napon át egészségtelenül táplált patkányok teljesítettek a legrosszabbul a memóriateszteken.

Elemzéseink azt mutatták, hogy két baktérium szintje korrelált a memóriazavar mértékével

– mondta Mike Kendig, az UNSW kutatója.

Ez azt jelzi, hogy a bélrendszerre és a memória egészségére gyakorolt hatások nem is az (egészségtelen táplálkozás miatt kialakuló) elhízással függnek össze, hanem a gyulladást fokozó étrenddel, ami rontja az agyműködést, és kognitív hiányosságokhoz vezet. Ahogy Margaret Morris kommentálja:

A mikrobiom változásai, amik az étrend hatására történnek, befolyásolják agyunkat és viselkedésünket.

Vagyis az egészséges táplálkozás kedvezően hat a bélrendszerre és az agy állapotára.

Ha rá tudunk szokni az egészséges táplálkozásra, például a mediterrán étrendre sok gyümölccsel, zöldséggel, alacsonyabb zsírtartalommal, jó fehérjékkel, akkor sikeresen megőrizhetjük agyi éberségünket, kognitív funkcióinkat akár időskorunkban is.