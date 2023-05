Az úttörő gyógyszert, a szemaglutidot a briteknél márciusban engedélyezték a lakosság komoly elhízási válságának kezelésére. Enyomja az étvágyat, tesztjei során a betegek testsúlyuk egyötödét leadták. A brit és nemzetközi kutatók, valamint a felhasználók azonban nemcsak testsúlycsökkenésről számoltak be, hanem a kényszeres viselkedések elhagyásáról is.

Alkoholista és dohányzó alanyok azt mondták, elveszítették érdeklődésüket szenvedélyük iránt, de a körömrágáson és a vásárlási mánián is segített. A londoni Imperial College kutatóinak egyik tanulmánya megállapította, hogy a gyógyszer csökkentheti az agy azon területeinek aktivitását, amelyek a függőséggel kapcsolatosak. Vagyis közömbössé tehet a rossz szokások iránt.

Tony Goldstone egyetemi docens, agykutató, a kutatás vezetője elmondta:

Minden bizonyíték arra utal, hogy a hasonló gyógyszerek képesek kezelni a függőséget. Nem tudjuk, mi történik, de feltételezzük, csökkenthetik az agyban felszabaduló kémiai dopamin mennyiségét bizonyos ingerekre, például dohányzásra vagy alkoholra, esetleg kényszeres a viselkedésekre – vásárlásra, internetfüggőségre, szerencsejátékra.

Azt is vizsgálják, hogy a szer megelőzheti-e a visszaeséseket a szenvedélybetegeknél.

Kis gyógyszertörténet

A szemaglutidot először a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők kapták vércukorszintjük beállítására, és Ozempic márkanéven árusították. De mivel a felhasználók jelentős súlyt is veszítettek a kezelés során, továbbfejlesztett változatát, a Wegovyt bevetették a fogyókúrás szerek piacán is. A gyártó, a dán Novo Nordisk több szemaglutidot adott a Wegovyhoz a fogyás specifikus kezelésére.

Az Egyesült Királyságban a 30 feletti BMI-vel rendelkező emberek használják, népszerűsége nőttön nő, de egyre több jelentés érkezik furcsa (pozitív) mellékhatásairól. A Reddit közösségi oldalon több százan írják le, hogyan változtatta meg a Wegovy az életüket váratlan módon.

Ezek között szerepel az alkohol iránti vágy csökkenése, több évtizednyi körömrágás abbahagyása, a dohányzás, a csokievés és a kényszeres vásárlás szenvedélyének megszűnése.

Egy férfi a The Mail on Sundaynek nyilatkozva felfedte, hogy a szemaglutid nemcsak csökkentette az alkoholfogyasztás iránti vágyát, hanem teljesen lehozta a fogcsikorgatásról és a körömrágásról is.

A tudósok még nem tudták kideríteni, mi a hatásmechanizmusa, de az biztos, hogy a szemaglutid egy olyan gyógyszercsalád része, ami a bélben lévő GLP-1 nevű hormont utánozza. A hormont a szervezet bocsátja ki, amikor eszünk, és jeleket küld az agynak, amikor jóllaktunk.

Goldstone szerint azonban egyes elhízott emberek kevesebbet termelhetnek belőle, ami részben megmagyarázhatja, miért esznek többet.

A GLP-1 szintjének mesterséges emelése ráveheti a testet, hogy jóllakottnak érezze magát, és elnyomja az étvágyat.

A szakértők szerint azonban az agy azon területeire is hatással lehet, amelyek a motivációhoz és a jutalomhoz (ami a jó közérzetért felelős) kapcsolódnak, így befolyásolják a függőségekhez való viszonyunkat.