Van előnye a túlérzékenységnek? De még mennyi!

Az emberek 20-30 százaléka rendkívül érzékeny személy (HSP), az érzékenység vonatkozik szagokra, látványra és hangokra is. Ez a hiperszenzitivitás nem személyiségtípustól függ, hanem genetikai tulajdonság. A hiperszenzitívek erősen tudatában vannak mások hangulatának vagy érzéseinek, és épp ezért nagyon empatikusak is. Ha ilyen személy szülői szerepbe kerül, az maga a katasztrófa, hiszen nincs hangosabb, rendetlenebb, mint egy gyerek, akivel a szülő természetesen mélyen együttérez – olvashatjuk a BBC-n.

Talán mi is?

A napi érzékszervi és érzelmi túlterheltségen túl a rendkívül érzékeny szülőknek a nagy eséllyel szintén nagyon érzékeny gyerekükről is gondoskodni kell – az erős érzékenység majdnem 50 százalék, hogy öröklődik. Annak kiderítése, hogy mi érzékenyek vagyunk-e, ma már nem is olyan nehéz, vannak például ingyenes online tesztek. De ha az eredmény alapján azok is vagyunk, akkor se essünk kétségbe, mert az nem rendellenesség, hanem személyiségjegy – a környezetre adott reakció módja.

A rendkívül érzékeny emberek erősen reagálnak az érzékszervi információkra, ingerekre, több részletet észlelnek a körülöttük lévő környezetből.

Michael Pluess, a londoni Queen Mary Egyetem fejlődéspszichológusa nagyon érzékeny embereket vizsgál, és az online teszt egyik fejlesztője. Az érzékeny emberekről azt mondja:

Érzékelik más emberek hangulatát, nagyobb az empátiájuk, a dolgokat mélyebben feldolgozzák, így többet tudnak a környezetről. Sokszor töprengenek azon, amit tapasztalnak, és erősen befolyásolja őket, amit látnak és éreznek.

A rendkívüli érzékenység bizonyos eseményekre vagy élményekre adott agyi reakció, például erős agyi aktiváció az empátiával és a reflektív gondolkodással érintett területeken. Az információk mélyebb feldolgozása könnyen túlstimulálja őket, például egy horrorfilm fizikailag fájdalmas érzés lehet, ahogy rossz akusztikájú, zajos környezetben lenni is.

A zajérzékenység, a rendkívüli érzékenység tipikus jellemzője nagy kihívást jelenthet, ha szülők vagyunk.

A rendkívül érzékeny szülők előtt álló kihívások, a stressz, a túlzott stimuláció a kaotikus környezetben megzavarhatja a jó nevelést

– magyarázza Pluess.

Jobb szülő, bár ideges

A kutatások kimutatták, hogy a szülővé válás korai szakaszában a rendkívül érzékeny szülők nagyobb stresszről számolnak be, és általában nehezebbnek találják a nevelést, mint más szülők. De jobban is érzékelik gyerekeik igényeit, jobban rájuk hangolódnak.

Az Európai Fejlődéspszichológiai Konferencián 2023 augusztusában bemutatandó kísérleti tanulmányból kiderül, hogy miközben a rendkívül érzékeny szülők stresszesebbek voltak a nevelés elején, a babák 9 hónapos korukra már jobb nevelési stílust mutattak, mint a kevésbé érzékeny szülők gyerekei.

Francesca Lionetti, az olaszországi Chieti-pescarai G. d’Annunzio Egyetem kutatója megállapította, az is fontos szerepet játszik, hogy a negatív gyerekkori tapasztalatok hatással voltak-e arra, hogy egy nagyon érzékeny személy milyen szülő. Ha gyermekkorukban elutasították őket szüleik, akkor stresszesebbek voltak saját gyerekeikkel szemben is – magyarázza, és hangsúlyozza, a nagyon érzékeny szülő nem rossz, sőt a részletekre való ráhangolódás jó a nevelésben. Pluess szerint érzékenységük segít abban, hogy megértsék gyermeküket, gyorsabban és megfelelőbben reagáljanak a szükségleteikre.

