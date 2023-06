Olyan meleg van, hogy már több száz éves olajfát is nevelhetünk a kertünkben

Hazánk éghajlata annyira enyhe és mediterrán jellegű, hogy a déli országrészben kivik nevelkednek, a mi kertünkben pedig akár egy olajfa is állhat, amit akár dédunokáink is láthatnak még, hiszen a fa hosszú életű és nem is túl igényes.

Magyarország éghajlata annyira mediterránná vált, hogy megél nálunk az olajfa is! Szeretnénk olyan fát, aminek lelke van, ami több száz évet látott már, vagy csak megsimogatnánk a történelem e zöld szemtanúját? Most megtehetjük.

A történet úgy kezdődött, hogy Závodszky Zoltán elhatározta, létrehoz egy vállalkozást, aminek van egy spanyol lába.

Sokat tűnődtem rajta, hogy mit kéne onnan importálni, ami nálunk nincs. Aztán szövetkeztem Király Attila barátommal, akinek a cége építette a szentendrei kertemet, és akinek növény-nagykereskedése van. És megérkezett az első, díszolajfákkal teli kamion.

Spanyolország sztárjai az olajfák, mert amellett, hogy gyönyörűek és elképesztő megnyugtató látványt nyújtanak, a stabilitás és a jólét szimbólumai. Nem véletlen, hogy ott a nagy cégek bejárata előtt kaspókban is megtalálhatóak.

Ahogy Závodszky mondja, az olajfa szimbólum is, a felsoroltakon kívül az időtállóságot is jelenti, hiszen példányai több száz évig is elélnek megfelelő körülmények között. És hogy milyenek ezek a feltételek, arra már Király Attila kertészmérnök, egy kertészeti cég vezetője válaszol, aki segített megvalósítani a tervet.

Az olajfák szeretik a 40 Celsius-fokot, de kibírják a mínusz 10 Celsius-fokos hideget is, ha nem tartós. Védelmükről gondoskodhatunk plexiházzal, geotextillel.

A múlt tanúi

Závodszky lelkes, ahogy mondja, a legfiatalabb általuk hozott fa is elmúlt már 100 éves, de van köztük olyan is, ami több mint 500, még Amerika felfedezése előtt ültették, és él, gyönyörű, és minket is túl fog élni!

Fotó: iloveolajfa.hu Estrella, a körülbelül 500 éves olajfa

A spanyolországi fákat a földből való kiemelés után 3-5 évig tárolják, hogy megnézzék, túlélték-e a traumát. Ha igen, szállíthatóak és beültethetőek máshova is. Akár Palvin Barbaráék kertjébe, ők vették meg ugyanis az első itthoni olajfát abból a 11-ből, amit Závodszkyék importáltak.

Király Attila azt mondja, hazánk éghajlata egyre mediterránabb, ezért az ottani klímára jellemző növények ültetése ma már itthon sem lehetetlen. Tartósan már nincsenek nagy fagyok, de ha mégis mínusz 5 fok alá esik a hőmérséklet, gondoskodhatunk a melegkedvelő növények védelméről, akár fátyolfóliával, akár növényházzal vagy fóliasátorral. Ezek a fák ugyan olívabogyót nem teremnek, de gyönyörűek és méltó díszei lehetnek bárki kertjének.

Lelkük van, lehet őket simogatni.

Vízigényük minimális, a meleget szeretik. És ha nincs helyünk egy ilyen impozáns fa számára, akkor csak látogassunk el Csömörre, amíg még nem kapkodták el a történelem e tanúit. Olyan energiát árasztanak, ami semmihez sem fogható.