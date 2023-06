A kutatók megállapították, hogy a taurin aminosav szintje az életkor előrehaladtával jelentősen lecsökkent, de az egerek és majmok egészségét javította, sőt az egerek élettartamát meg is hosszabbította.

A The Guardian cikke szerint nem világos, hogy az emberek is ugyanígy profitálhatnak-e ebből – vagy a szükséges nagy dózisok egyáltalán biztonságosak-e –, de a tudósok úgy vélik, a bizonyítékok elég erősek ahhoz, hogy egy nagyszabású kísérletet indítsanak. Ennek egyik jelentős oka, hogy a taurin természetes módon is előfordul a szervezetben, és kisebb dózisban már egyébként is használják.

A taurin mennyisége az életkor előrehaladtával csökken, és ennek a csökkenésnek a visszafordítása hosszabb és egészségesebb életet biztosít az állatoknak

– mondta dr. Vijay Yadav, a New York-i Columbia Egyetem kutatásának vezetője.

Bármit is ellenőriztek, a taurint kapó egerek egészségesebbek voltak és fiatalabbnak tűntek. A tesztalanyok sűrűbb csontokkal, erősebb izmokkal, jobb memóriával és „fiatalabbnak tűnő” immunrendszerrel rendelkeztek, mint a többi példány.

A tudósok ezután azt is megvizsgálták, hogy a taurin növelésével az emberhez biológiailag sokkal közelebb álló állatok is profitálnak-e. A középkorú makákókon végzett hat hónapos vizsgálat megállapította, hogy a napi taurintabletta a súlygyarapodás megelőzésével, a vércukorszint csökkentésével, a csontsűrűség és az immunrendszer javításával javítja az egészséget.

Magyarországon már nem sok energiaitalban van taurin, ugyanis a 2012-ben bevezetett „csipszadó” miatt már egyetlen cégnek sem éri meg ezt az aminosavat az italban felhasználni.