Megfejthették, mi miatt támadnak a cápák egyre gyakrabban emberre

Cápák ugyan mindig voltak, és remélhetőleg lesznek is, viszont a halálos áldozatot követelő különböző cápatámadásokról az elmúlt időben egyre gyakrabban szólnak a híradások. Mivel nyilvánvaló, hogy nem most kezdtek emberekre támadni az éles fogú uszonyosok, így az esetek megszaporodását sokan annak tudják be, hogy a közösségi médiának köszönhetően egyre többször értesülünk róluk – a kutatók szerint azonban valóban nőtt e támadások száma, ennek okaira pedig választ is találhattak nemrég.

A cápatámadások növekvő tendenciája már a nyári vakációra készülő emberek fejében is szöget üthetett, és a népszerű egyiptomi, izraeli vagy ausztrál nyaralóhelyeket is sokan inkább elkerülik az elmúlt időszakban tapasztaltak miatt. Már csak az a kérdés, mi okozhatja az egyre több halálos áldozattal járó esetet.

A globális felmelegedés a feketelista élén

Ahogyan napjainkban szinte nincsen olyan, természetet érintő probléma vagy katasztrófa, amiért ne a globális felmelegedést és annak hatásait okolnánk, úgy a cápatámadások esetében is a bűnösök listájának élére a klímaváltozást tűzték ki a kutatók. Nem is jogtalanul, ugyanis

a tengeri élőlények nagy része meghatározott hőmérséklet-tartományban képes csak élni, ami egyben azt is jelenti, hogy a fajok új élőhelyet keresnek a körülmények változásával.

Ennek értelmében, mivel a vizeink egyre melegebbek, ezért a fajok is egyre nagyobb területen szóródnak szét, ami indokolhatja, miért történnek cápatámadások olyan helyeken, ahol korábban ez nem volt jellemző. A szakértők szerint a cápák általában a hűvösebb vizeket részesítik előnyben, így előfordulhat, hogy az év elején északabbra utaznak, mivel a kívánatosabb hőmérsékletű vizeket keresik.

Az Egyesült Államok nyugati partjainál a fiatal fehér cápák egyre inkább észak felé vonulnak, ahogy a Csendes-óceán vize felmelegszik – derült ki a Nature Scientific Reportsban megjelent tanulmányból, amely azt követően készült el, hogy 2014 óta a fiatal fehér cápák számának drámai növekedéséről számoltak be a Monterey-öbölnél.

Ezt az elméletet támasztják alá a cápatámadásokkal gyakran sújtott Ausztrália partszakaszait vizsgálók is, akik szintén úgy vélik, a halálos áldozatok számának növekedése a klímaváltozás következménye lehet – írja a The Science Times.

Ahogy az óceánok egyre melegebbek, egész tengeri ökoszisztéma sérül, és/vagy kényszerül alkalmazkodásra. Emiatt számos faj szabálytalanul kezd vándorolni, a ragadozók pedig követik zsákmányuk új útját.

A cápák számára ez azt jelentheti, hogy követik zsákmányukat a part közelében lévő sekélyebb vizekbe, ahol azonban nagyobb eséllyel emberekkel is találkoznak.

Ausztráliát a globális felmelegedés súlyosan érinti, az évről évre súlyosbodó, pusztító bozóttüzek miatt pedig a kontinenst körülvevő felszíni víz négyszer melegebb, mint a globális átlag. Ennek következtében a Nagy-korallzátony is komolyan megsérült, ami a tengeri ökoszisztéma hatalmas diverzitásáért lehet felelős.

Nem a cápák, hanem az emberi népesség növekedése okozhatja a problémát

Annak ellenére, hogy a cápatámadások száma valóban nőtt az elmúlt évtizedben, a probléma gyökerét nem feltétlenül a cápáknál érdemes keresni. Az emberi népesség ugyanis sokkal nagyobb ütemben növekszik, mint a cápáké, így

mivel egyre több ember megy a cápák élőhelyeire, azaz a tengerekbe és óceánokba, ezzel arányosan a támadások száma is megnőtt.

Márpedig ha az egyik oldal száma megnő, azzal a támadások esélye is növekszik. A globális felmelegedés okozta tényezőket azonban ebben az esetben sem lehet teljesen kizárni. Az egyre melegebb nyarak miatt ugyanis egyre többen választják a különböző tengerparti nyaralásokat. A fapados légitársaságoknak köszönhetően ezek nagy része mára egyre több ember számára belefér anyagilag is, emiatt pedig ellepik az óceánokat és tengerpartokat a hűsölni vágyó turisták – akik ekkor könnyedén találkozhatnak az élelmet kereső cápákkal.

Hiába azonban a növekvő szám, a tudósok hangsúlyozzák, hogy a cápáktól többnyire nem kell félni, hiszen évente körülbelül hat halálos áldozatot követelnek a cápatámadások, szemben azzal, hogy évente például átlagosan 20 ember hal meg villámcsapásban. És ha mégis cápával találkozna? Elúszni továbbra sem érdemes.

Ráadásul mivel a cápák nincsenek hozzászokva az emberhúshoz, a cápatámadások döntő többsége valóban nem is végzetes kimenetelű.

A támadások túlnyomó többségében egy cápa, különösen, ha egy fiatal példányról beszélünk, csak feltáró harapást ejt az áldozatán. Miután a cápa rájön, hogy az ember nem az, amit meg akar enni, hiszen nem része az étrendjének, elúszik, így többnyire csak egy vagy két, nem halálos sebet hagynak maguk után

– magyarázta James Sulikowski tengerbiológus az ABC Newsnak.

(Borítókép: Alexis Rosenfeld / Getty Images)