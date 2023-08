Új tünetet találtak a koronavírus hosszú távú következményei között

Az extrém fáradtság, a szaglás elvesztése, az izomfájdalmak és a légszomj mellett azonosított hosszú távú tünet volt a memóriazavar, a mellkasi és ízületi fájdalom, az álmatlanság, a szívdobogás, a szédülés, a fülzúgás, a depresszió és a szorongás. Egy új tanulmány azonban újabb szimptómát talált, ami nem olyan gyakori, mint a fáradtság, de annál különösebb.

A The Lancet orvosi folyóiratban ismertették, hogy egy 33 éves férfi lilás elszíneződést tapasztalt a lábán. Ha állt, lábai elnehezültek, bizseregtek, viszkettek és színük kékbe játszott. Olykor kiütések is megjelentek, a tünetek tehát nem voltak állandóak és lefekvéskor általában el is múltak. A rendellenesség neve akrocianózis, így nevezik azt is, amikor a hidegtől színeződnek el valakinek a végtagjai, orra, füle.

Manoj Sivan klinikai docens, a tanulmány társszerzője úgy kommentálta, hogy

a beteg a koronavírus-fertőzés előtt nem tapasztalta az akrocianózist. Még többen lehetnek, akik ezt látják magukon, de nem tudják, hogy a koronavírus hosszú távú következményével van dolguk.

A tünet az idegrendszer hibás működése miatt jelentkezik, és a kutatók most azon dolgoznak, hogy kifejlesszék az állapot azonosítására szolgáló teszteket, amelyek vérvizsgálatot, vérnyomás- és pulzusméréseket, mellkasröntgent vagy oxigénszint-mérést foglalhatnak magukba.