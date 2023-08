Új, levél formájú napelemet fejlesztettek

A londoni Imperial College kutatói olyan napelemet fejlesztettek ki, ami a fák leveleire hasonlít nemcsak formájában, hanem működésében is. Tárolja a napenergiát, és a levelek párologtatási folyamatainak mintájára édesvizet termel.

Jó hír, hogy a napelemek már nem egy kaptafára készülő, unalmas színű és formájú blokkok, hanem esztétikailag is tetszetős, hasznos dísztárgyak is lehetnek. A legújabb dizájnt a fák levelei ihlették, és nemcsak az alakja, hanem a funkciója is a növényi életet utánozza: rögzíti a napenergiát, és édesvizet termel.

Fotó: Imperial College London

A londoni Imperial College kutatói dolgozták ki a levélformát, ami összegyűjti és előállítja a fotovoltaikus napenergiát, de édesvizet is képes előállítani a valódi növényekben tapasztalható párologtatási folyamatok mintájára, amik lehetővé teszik, hogy a vizet a gyökerektől a levelek végéig szállítsák.

A PV-levélnek nevezett innováció alacsony költségű anyagokat használ, és inspirálhatja a megújuló energiatechnológiák következő generációját.

A vizsgálatok szerint ezek a levelek 10 százalékkal több áramot tudnak termelni, mint a hagyományos napelemek, amelyek a beérkező napenergia akár 70 százalékát is elveszítik.

A találmány 2050-ig évi 40 milliárd köbméter édesvíz előállítására is képes.

Ahogy Gan Huang, a Vegyészmérnöki Tanszék tiszteletbeli kutatója és az új tanulmány szerzője elmondta, nemcsak a napelemek teljesítménye nőtt, hanem a költséghatékonyság és a praktikusság mértéke is. Hiszen a levél esetében nincs szükség szivattyúkra, ventilátorokra, vezérlőegységekre. Hőenergiát ad, alkalmazkodik a különféle szoláris körülményekhez, és jól viseli a környezet bármilyen hőmérsékletét.

A levélforma felgyorsítja az energiaátállást is. A víz mozoghat, eloszlik és elpárologhat a PV-levélen keresztül.

Nem először merítenek ihletet a természetből a kutatók: 2019 októberében a Cambridge-i Egyetem tudósaiból álló csapat kifejlesztett egy mesterséges levelet, ami tiszta biogázt állít elő napfény, szén-dioxid és víz felhasználásával. 2020 augusztusában szintén a cambridge-iek olyan mesterséges leveleket találtak ki, amik tiszta tüzelőanyagot állítanak elő napfényből és vízből.