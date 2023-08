Évszázados elmélet dőlt meg az alkohollal kapcsolatban

A Pittsburghi Egyetem kutatói ledöntötték a mítoszt, amely szerint alkoholmámoros állapotban vonzóbbnak találjuk az embereket. A korábbi kutatások, amelyekben jellemzően arra kérték az embereket, hogy józanul és részegen készített fotók alapján értékeljék mások vonzerejét, vegyes eredményeket hoztak – írja a The Guardian.

Az új, a Journal of Studies on Alcohol and Drugs című folyóiratban megjelent publikáció egy további dimenzióval bővült: a lehetőséggel, hogy a résztvevők ténylegesen találkozhattak néhány emberrel, akiket korábban értékeltek.

Azzal, hogy a résztvevők elhitték, hogy az általuk megtekintett képek olyan emberekről készültek, akikkel a jövőben kapcsolatba léphetnek, a kutatócsoport a realizmus egy szép elemét adta hozzá, ami hiányzott az e területen végzett korábbi kutatásokból

– mondta Rebecca Monk, az ormskirki (Lancashire) Edge Hill Egyetem pszichológiaprofesszora, aki nem vett részt a vizsgálatban. Szerinte nem szebbnek látjuk az embereket részegen, csak megjön a bátorságunk az ismerkedéshez.

Nem a többiek vonzóbbak, csak mi vagyunk bátrabbak

Bowdring és Michael Sayette professzor a Pittsburghi Egyetemről 18 férfi baráti párt hívott be a kutatásba, hogy értékeljék az általuk fényképeken és videókon látott férfiak és nők vonzerejét. A párok meghívásának oka az volt, hogy megpróbálták utánozni azokat a társadalmi interakciókat, amelyek jellemzően egy valódi ivós szituációban fordulhatnak elő.

Az egyik alkalommal mindkét férfi annyi vodkát és áfonyalevet kapott, hogy véralkohol-koncentrációjuk körülbelül 0,08 százalékra emelkedett – ez a legális határérték a vezetéshez Angliában, Walesben és Észak-Írországban, valamint számos amerikai államban –, a másik alkalommal pedig mindketten alkoholmentes italt kaptak.

Miután megadták a fotók vonzerejének értékelését, arra kérték őket, hogy válasszák ki, melyik személlyel lépnének a legszívesebben kapcsolatba egy jövőbeli kísérletben.

A kutatás nem állapította meg, hogy az alkohol növelte volna az emberek mások vonzerejének megítélését.

De azt találtuk, hogy az emberek nagyobb valószínűséggel választottak olyan embereket, akiket alkohol fogyasztása után a legvonzóbbnak véltek

– mondta Bowdring.

Valóban, az ittas résztvevők 1,71-szer nagyobb valószínűséggel választották ki a négy legvonzóbb jelölt közül az egyiket, akivel potenciálisan találkoznának egy jövőbeli tanulmányban, mint amikor józanok voltak.