Empatikus állatként romboljuk környezetünket

Ed Yong, aki a koronavírusról szóló cikksorozatáért Pulitzer-díjat kapott, a járvány betörésekor épp egy nagyszabású könyvprojekten dolgozott az állatok és az emberek érzékeléseinek különbségeiről. A könyv végre megjelent, és megtudhatjuk belőle nemcsak azt, hogy az állatok másképp érzékelnek, mint mi, mert ezt eddig is tudtuk, de azt is, hogy hatnak egymásra a különböző lények az érzékelésen keresztül, és mekkora felelősségünk van nekünk a minket körülvevő lények észlelési sikereiben.

A kacsának a fejét sem kell elfordítania és az egész égboltot látja, mert panorámaképben jelenik meg előtte a világ, ráadásul a mi három színérzékelő sejtünkkel szemben neki négy van – micsoda színkavalkádot jelent ez neki! Az énekesmadarak hallása szuper éles, ezekkel tájékozódnak és segítségükkel párosodnak. Ha vándorló madarak, képesek érezni a Föld mágneses mezőit is.

A körülöttünk lévő világ információk és titkok halmaza, amiket mi nem is érthetünk. És ez azért is faramuci és vicces helyzet, mert az emberek mindig úgy gondoltak magukra, mint a természet uraira, pedig kismillió hiányosságunk van a környezet megértéséhez és érzékeléséhez. Igaz, a látásunk éles, ujjaink érzékenyek, de mint az állatok, mi is gyengék vagyunk más dolgokban. Van, ami szuperfejlett, van, ami alul működik.

Káosz a szobában

Ed Yong egy szemléletes példájában egy szobában van egy ember és még több különböző faj (elefánt, csörgőkígyó, vörösbegy, pók, darázs, kutya, egér, denevér), ugyanazt a fizikai környezetet osztják meg, de máshogy érzékelik. A csörgőkígyó az egér testének infravörös sugárzását is észleli, ezért megpróbálja levadászni. A többi állat ezt észre sem veszi.

Az egér viszont hallja a denevér magas frekvenciájú hívásait, miközben tájékozódik a szobában. Az elefánt ezt nem érzékeli, de alacsony frekvenciájú, infrahangos hívásokat produkál, amiket az egér vagy a denevér nem hall.

Egy darázs a vörösbegyhez hasonlóan láthatja az ultraibolya színeket – például ha egy virág lenne a helyiségben, más színben látnák, mint mi. A kutya viszont nem látná azt a vöröst sem, amit mi igen, mert vizuális palettája a sárgától a kékig terjed. De olyan szagokat megérezne, amiket az ember vagy a méh nem, az elefánt viszont igen.

Mikrokozmosz

Azt hisszük, a világról alkotott szubjektív tapasztalatunk teljes, pedig csak egy illúzió, egy szelet a valóságból. Ha teljesebb képet akarunk érzékelni, jó, ha az állatokhoz fordulunk tanácsért. Például a kutyához, aminek orra lepipálja a legkiválóbb parfümőrökét is: orrán keresztül látja a világot, más kutyák szagát, amiket mi nem érzünk, ezért torpan meg sokszor séta közben, miközben türelmetlenül rángatjuk a pórázt, mert el sem tudjuk képzelni, milyen illatkavalkádot fedezett fel egy virágláda sarkán. A szagnyomok árulkodnak arról, hol jártak a többiek, mit ettek és milyen az egészségük. Így lesz a séta társadalmi esemény és szociális happening a kutyáknak még akkor is, ha egy másik ebbel sem találkoznak.

Thomas Nagel filozófus 1979-ben tette fel a kérdést: „Milyen lehet denevérnek lenni?” Vagyis egy másik lény bőr(egér)ében élni? De nem tudjuk beleképzelni magunkat egy teljesen másképp működő élőlény helyébe, például a denevérébe. Példát viszont vehetünk róluk, Yong például találkozott az igazi batmannel, Daniel Kishsel, aki vak, és a denevérekhez hasonlóan érzékeli a környezetet: kattogó hangokat ad ki a nyelvével, hogy tájékozódjon.

A tengeri teknősök is különlegesen tájékozódnak: érzékelik a Föld mágneses terét, ennek segítségével vándorolnak. Mi ezzel szemben a szemünkkel, hallásunkkal, tapintással érzékeljük környezetünket, de nem tudjuk, mi a mágneses mező, ami áthatol a szöveteken, érzékelője lehet bárhol a testben, akár a hátsónkban is, vagy egész testfelületünkön, ezért nehéz beleélni magunk ebbe.

A szennyező ember

Mi is részei vagyunk ennek a számunkra érzékelhetetlen, vibrálásokkal teli világnak, ráadásul megtöltjük univerzumukat fénnyel, hanggal, rezgéssel, sokszor meglehetősen káros módon. A fény- és zajszennyezés nagy gondot okoz az állatoknak, nehezíti a tájékozódásukat, kommunikációjukat, társkeresésüket.

De már azzal is zűrzavart keltünk, ha elsétálunk egy növény mellett, például ha a levelein épp egy bivalykabóca-család társalog csip-csup dolgokról, elhaladtunk után még legalább 5-10 percig kommunikálni fognak rólunk. Nagyon nehéz tehát beleképzelnünk magunkat egy másik lény bőrébe (levelébe, puhatestébe), de megpróbálhatjuk, empatikusabbak vagyunk, mint a többi lény, ezért kötelezettségeink vannak környezetünkkel szemben.

Felelősségünk azért is nagy, mert a világot jobban megváltoztattuk, mint a többi itt élő faj, szuperragadozóként viselkedünk és megrémítjük az állatokat. Ahogy persze a medve is a frászt hozza a nyulakra, de velünk ellentétben nem teszi tönkre más fajok életterét és nem szűkíti le azt napról napra. Képzelőerőnk a nagy támaszunk és a felelősségünk is, mert abban a szobában, amiben rajtunk kívül van még elefánt, a csörgőkígyó, a kutya és a többiek, egyedül mi tudjuk elképzelni, vagy megpróbálni elképzelni, milyen lehet a többieknek.

Épp ezért érthetnénk meg, milyen nagy károkat okoz a zajszennyezésünk, ami nehezíti az állati kommunikációt, elválaszt minket a természetes világtól és őket egymástól.

Nagy szerencse, hogy a fény- és zajszennyezés nem olyan maradandó, mint a műanyag, ha felhagynánk vele, gyorsan érezhetnénk a hatását, mi, és az egész állatvilág is. Ha lekapcsoljuk a lámpákat éjszakára, már segítettünk a rovaroknak és éjjeli lepkéknek.