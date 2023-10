Tudósok szerint egy hatodik ízt is képesek vagyunk felismerni

Bizonyára ön is találkozott már az emberi nyelv által érzékelhető öt alapíz közül legalább néggyel: az édessel, a sóssal, a savanyúval és a keserűvel. Néhány évvel ezelőtt hozzájuk csatlakozott az umami, amely legfőképpen egy Keleten ismert íz – most pedig úgy néz ki, tudósok egy hatodik (és vélhetően utolsó) alapízt is felfedeztek, ami az ammónium-kloridé.