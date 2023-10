Tudományos bizonyítékok támasztják alá a húsleves gyógyerejét

Az egész világon elterjedt gyógypraktika, a tyúkhúsleves vajon csak placebohatással bír, vagy van mögötte igazi tudomány? Ha hatásos, mitől az, és a bolti konzervverziók is gyógyírként szolgálhatnak, ha az ember legyengült, náthás, vagy gyomorpanaszok kínozzák?

A leves az ember egyik legnagyobb találmánya, hiszen rettentően egészséges, tele van fontos tápanyagokkal, segíti a folyadékpótlást, és akármilyen körülmények között elfogyasztható. A gőzölgő levek közül is kiemelkednek a gyógyhatású típusok, ilyen például az erőleves, amit csontokból, porcokból főznek zöldségekkel, és jótékony hatással bírnak a bélproblémákra, refluxra, kötőszövet erősítésére.

Ha az erőleves a bélregeneráló bajnok, akkor a tyúkhúsleves a nátha elleni könnyűlovasság. Jó, ha eszünkbe jut most, ahogy közeledik az influenzaszezon. Mit ajánl ilyenkor mindig az ember bölcs nagyija? „Csinálok neked egy kis gyöngyöző húslevest, aranyom.” Na de mennyire tudományos ez a felvetés a nagymama részéről, van-e mögötte valami objektív bölcs tudás?

A tyúkhúsleves-terápiát már az ókori Kínában is használták, majd Krisztus után 60-ban Pedaniosz Dioszkoridész görög katonaorvos, a farmakognózia (természetes eredetű gyógyszerekkel foglalkozó tudományág) atyja le is jegyezte ötkötetes orvosi enciklopédiájában.

Miért a nátha ellensége?

Megfázáskor fehérvérsejtekkel telítődik az orr, a nyálkahártyák megduzzadnak és még több váladékot termelnek, folyik az orrunk, és köhögünk. Az American College of Chest Physicians kutatói egy tanulmányban kimutatták, hogy a húsleves számos jótékony gyógyhatású anyagot tartalmaz, például gyulladáscsökkentőt, ami enyhítheti a felső légúti fertőzéseket.

A gyulladás a szervezet sérülésre vagy betegségre adott természetes válasza, amikor a fehérvérsejtek a gyulladt szövetbe vándorolnak, hogy így segítsék a gyógyulást. Ha ez a gyulladásos folyamat a felső légutakban jelentkezik, akkor jön az orrdugulás, orrfolyás, tüsszögés, köhögés.

A leves, főleg, ha csirkéből készül, nedvesíti a száraz nyálkahártyát, az alacsonyabb fehérvérsejt-aktivitás előidézésével csökkenti a gyulladást, és a benne lévő cink erősíti az immunrendszert. A kutatók szerint a levesben a különböző tápanyagok kombinációja adja a szupererőt, a sárgarépa A-vitaminja és a karotinok, a hagyma és a csirke együttese – ezek serkentik az immunrendszer védekezőképességét, és gátolják a vírusokat. A vizet és elektrolitokat tartalmazó húsleves segít a rehidratációban is.

Az íz is döntő!

Különös, de bizonyos tanulmányok azt is kimutatták, hogy az íz is gyógyerejű. A felső légúti betegségben szenvedők a szervezetben lévő gyulladás miatt sokszor étvágytalanok, viszont evés nélkül a szükséges gyógyító tápanyagok sem jutnak be a szervezetbe, az immunrendszer nem tud regenerálódni és erősödni.

A húsleves íze azonban növeli az étvágyat: egy levestanulmány résztvevői úgy nyilatkoztak, ha ezt ették, utána még éhesebbek voltak.

Más vizsgálatok szerint javíthatja a tápanyagok emésztését is a könnyebb fehérjefelszívódás miatt, ami csökkenti a gyomor- és bélrendszeri tüneteket. Bár az általános vélekedés az, hogy nincs kapcsolat a felső légúti fertőzések és a gyomor- és bélrendszeri betegségek között, gyerekek körében végzett kutatások azt találták, hogy az influenzavírus fokozta a hasi fájdalmat, hányingert és hasmenést okozott.

De nem minden csirkeleves gyógyító hatású, a konzervek nem olyan jók, mint a házi készítésű, igazi sárgarépával, zellerrel, friss fokhagymával, gyógynövényekkel, fűszerekkel készült változatok. A levesnek épp az összetevői a lényegesek, a csirke mint fehérjeforrás, a zöldségek vitamin- és ásványianyag-tartalma, a bors és az antioxidáns tápanyagok. De a meleg is fontos faktor, a leves gőzei növelik az orr és a légutak hőmérsékletét, ami fellazítja a megbetegedéseket gyakran kísérő sűrű váladékot. A tanulmányok azt mutatják, hogy a tyúkhúsleves hatékonyabban oldja fel a nyálkahártyát, mint ha csak forró vizet lélegeznénk be.

Lehet, hogy még a tradicionális kamillás inhalálást is maga mögé utasíthatja, vagyis étkezés közben inhaláljunk is egy kicsit vele, a nagyi örülni fog neki.