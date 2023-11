Érdemes figyelni a piton állkapcsára, bármikor bekaphat

Az 54 éves nő Szumátra szigetén, Jambi tartományban veszett nyoma október 23-án, és hiába indult keresésére kétségbeesett családja, csak ruháit és cipőjét találták meg. 24-én azonban eltűnésének helyén, egy óriási pitont láttak a környéken lakók, akik gyanúsan nagynak találták az állat gyomrát. Üldözőbe vették az óriási kígyót, megölték, de mikor felvágták a hasát, elámultak, ugyanis az 54 éves nő holttestével találták szemben magukat.

Piton-paradicsom

Indonézia a pitonok paradicsoma, ahol a faj rengeteg típusa megtalálható, például a Smaragzöld piton, az Ametisztipiton, a Kurta piton vagy a leghosszabb faj, a Kockás piton, ami akár 7 méterre is megnőhet. Valószínűleg ez nyelhette le egészben a nagymamát is, miután összepréselte zsákmányát.

2018-ban egy, a mostanihoz hasonló támadás történt, mikor ugyancsak egy indonéz nő tűnt el egy Kockás piton hasában. De ez nem sűrűn fordul elő, mert az emberek még a pitonoknak is túl nagy falatok - és most hálát adhatunk széles vállainknak. A legtöbb teljesen kifejlett Kockás piton inkább madarakat, vaddisznókat vagy majmokat fogyaszt.

A burmai avagy Tigrispiton szarvassal és egyéb nagyobb emlősökkel is szívesen él, de vajon van-e limit, mekkora állatot képes lenyelni, vagyis mekkorára tudja kitárni a száját, szétnyitni állkapcsát?

A Cincinnati Egyetem biológusai éppen ezt vizsgálták és megállapították, nem is a testmérettől függ, mi a maximális szájtátiság. A többek között a floridai nemzeti parkból is begyűjtött és altatóval jobb létre szenderített burmai pitonokat vizsgálva kiderült, az állatok nem pattintják-mozdítják ki állkapcsukat ahhoz, hogy le tudják nyelni a zsákmányt, hanem egy rugalmas szövetdarab köti össze koponyájukat és alsó állkapcsukat, ez biztosítja a nagy tárogatást.

Nem mozdítják el izületeiket, mikor lenyelik a zsákmányt, de a csontjaik között lévő porcok nagyon mozgékonyak.

Az emberi állkapocs egy darabból áll, a pitonoké kettőből, amik között kötőszövetek, bőr és izmok vannak, ezek biztosítják az elasztikusságot. De a támadás nem a felfalással kezdődik, a pitonok, ha ráleltek zsákmányukra, hosszú testüket az áldozat köré tekerik, így leszorítják annak véráramlását és ezután nyelik le az áldozatot anélkül, hogy megvizsgálnák élő vagy halott. Végül is mindegy, nemsokára úgyis arra a sorsra jut, amire a piton szánja.

A Cincinatti Egyetemen a felmérések alapján egy 4,3 méter hosszú, 59 kilót nyomó állat lett a rekorder. Kiderült, a maximális állkapocs-távolság akár 76 centiméter is lehet.

A tanulmány azonban azt is taglalja, hogy a ruganyos állkapocs nem jelenti azt automatikusan, hogy minden kígyófajra jellemző az ember nagyságúra nyitható állkapocs. Amikor a biológusok megvizsgálták a Barna fakígyók invazív faját, amelynek példányai majdnem olyan hosszúak, mint a burmai pitonok, de kisebb tömegűek, megállapították, hogy korántsem tudják olyan szélesre tárni az állkapcsukat, mint a burmaiak. Nem véletlenül jellemzően madarakon, gyíkokon és kis rágcsálókon élnek.

Azt is érdemes azonban megjegyezni, hogy hiába is tudja óriásira szétfeszíteni állkapcsát a burmai piton, attól még nem csak nagy emlősöket fogyaszt, sőt, ő is inkább a kisebb vadakat preferálja, mint a nyúl, róka, mosómedve.

A szörfparadicsom is a pitonoké

A burmai pitonok nagy számban elterjedtek Floridában is, az itteni Everglades Nemzeti Park állatállománya (őzek, rókák, oposszumok, mosómedvék) sínylette meg azt, hogy az állatkereskedésekben otthoni tartásra vásárolt, megunt és szabadon engedett hobbipitonok elárasztották a környéket.

Mivel a nagy és invazív kígyók komoly károkat okoznak a regionális biodiverzitásban, sok példányukat elaltatják (közülük kerültek ki a kísérlet résztvevői) és évente megrendezik a pénzdíjas pitonkilövő versenyt. Ez a 10 éves múltra visszatekintő Florida Python Challenge, és százával sereglenek rá a résztvevők, akik megdöbbentő, de szinte mind kígyó-piton kedvelők. Kegyetlennek tűnhet a 10 napos kihívás, de az ökoszisztéma megőrzése hívta életre, fődíja 2500 dollár. Az kapja, aki a legtöbb pitont lövi ki. Tavaly több mint 200 pitont ejtettek el összesen a résztvevők, a bajnok 19-cel vitte el a pálmát.