Újabb sztereotípiáról bizonyosodhatott be, hogy van tudományos alapja. Az Illinois Urbana-Champaign Egyetem kutatói által készített tanulmány alapján ugyanis a férfiak valóban jobban tudnak térben tájékozódni, mint a nők. A kutatás szerint azonban ennek nem az evolúció, hanem sokkal inkább a nemek közötti nevelési különbség lehet az oka.

A férfiak és sok esetben a nők is mindenféle vita nélkül egyetértenek abban, hogy a két nem képviselői közül a férfiak azok, akik jobban konyítanak az útbaigazításhoz, a navigáláshoz és a tájékozódáshoz.

Természetesen kétségtelen, hogy nagy számban akadnak ezt cáfoló kivételek mindkét oldalon. Egy új tanulmány szerint a közhiedelem nem téved nagyot, ráadásul most az is kiderülhetett, mi okozza a nemek közötti eltérést.

Korábbi elméletek alapján ezt a fajta eltérést az evolúciós folyamatok alakították így, az Illinois Urbana-Champaign Egyetem kutatói azonban teljesen más eredményre jutottak.

A tanulmány szerint az eltérést az egyes nemek képviselőinek különböző nevelési módja okozza.

A csapat megállapította, hogy a fiúkat jobban ösztönzik a szabadban való játékra, mint a lányokat, ami lehetővé teszi számukra, hogy ki legyenek téve a külső környezetnek, és fejlesszék navigációs képességeiket. Ez teljesen szembemegy azzal a vélekedéssel, miszerint korábban a férfiak, hogy ellássák családjukat, messzebbre utaztak otthonuktól, mint a nők, így az evolúció során egyre jobb tájékozódók lettek. Igen ám, de ha ez valóban evolúciós érdem lenne, akkor ezt a lánygyermekek is megörökölték volna, azonban nem így történt.

Az eredmények alapján nyilvánvaló, hogy a nemek közötti különbség a kultúra, nem pedig az evolúció eredménye

– vélekedett Justin Rhodes, az Illinois Urbana-Champaign Egyetem professzora, a tanulmány társszerzője.

21 fajt, köztük az embert is vizsgálták

A The Royal Society Journalban megjelent tanulmány 21 fajt vizsgált, köztük az embert is, hogy azonosítsa az útkeresési képességek forrását. A fajok listáján többek között rákok, csimpánzok, békák, pandák és lovak is szerepeltek, amelyeknek egyaránt egy évig követték a szokásait. Az embereket virtuálisan és különböző útkereső feladatokkal tesztelték, amelyeket különféle kategóriákba osztottak, beleértve a térképek olvasását, a csak szóbeli utasítások alapján történő navigálást és a térkép segítségével való tájékozódást egy városban.

Rhodes több mint egy évtizede készített már hasonló kutatást, de akkor az eredményeket korlátozta a fajok száma, amely akkor mindössze 11 volt, ráadásul ezek között nem szerepelt az ember sem. Az újonnan publikált tanulmányban vizsgált fajok száma csaknem megkétszereződött a 2012-es publikációhoz képest, lehetővé téve a kutatók számára, hogy alaposabban megértsék, hogyan és miért jobb navigátorok térben a férfiak.

A kutatók a nevelési minták fontossága mellett rávilágítottak arra is, hogy annak ellenére, hogy a különböző fajok nőstényei, köztük az emberek is, hajlamosak messzebbre utazni az otthonaiktól, a férfiak még így is hatékonyabban navigálnak és tájékozódnak, mint a nők.

A viselkedésben vagy teljesítményben mutatkozó nemi különbségek olyan biológiai vagy kulturális folyamatokból eredhetnek, amelyeknek kevés közük van az evolúcióhoz

– áll a publikációban, amely egyben azt is bebizonyította, hogy azon kultúrákban, ahol nincs eltérés a különböző nemek nevelési sémáiban, ott a nők és a férfiak is hasonlóan tudnak tájékozódni.

A tanulmány szerint a jövőbeni kutatásoknak emiatt arra kell összpontosítaniuk, hogy a szocializáció és a kultúra hogyan befolyásolja a tájékozódást, az evolúciós fókuszt pedig félre kell tenni.

(Borítókép: Muriel de Seze / Getty Images)