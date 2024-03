Idén is megrendezték az agykutatás hetét, országosan négy helyszínen is hallgathattunk agymozgató előadásokat a szürkeállományról, kísérleteket végezhettünk magunkon és kis rágcsálókon, vagy akár gipszagyakat is színesre pingálhattunk, hogy hazavigyük őket emlékbe. Feltérképeztük a budapesti helyszínt.

27 évvel ezelőtt indította útjára az agykutatás hete programot a DABI (Dana Alliance for Brain Initiatives), és az EDAB (European Dana Alliance for the Brain). A fővárosi programokat 2004 óta rendezik meg az ELTE TTK, a HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, a HUN-REN TTK, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Semmelweis Egyetem kutatóinak és önkénteseinek részvételével. Idén Debrecenben, Pécsett, Szegeden és Budapesten vehettünk részt a programokon.

Magyarországon a Magyar Idegtudományi Társaság jóvoltából évről évre népszerűbb a rendezvény, ami komoly tudománynépszerűsítő szerepet tölt be. Egyetemek, kutatóintézetek, gimnáziumok, civil szervezetek és műhelyek is helyet kapnak az agykutatást bemutató eseményen, a látogatók között pedig a legkisebbekre is számítanak.

Tudományos játszóház

Idén, március 13-án és 14-én többek között megismerkedhettünk az idegi ingerület-átvitel, a tanulás, az öregedési folyamatok kutatási eredményeivel viselkedéses, genetikai és molekuláris vizsgálatokon keresztül. Hallhattunk előadásokat a kutya beszédmegértéséről, az alvás folyamatairól, sejt átprogramozásról, vagy az agyi elektródákról.

Az épület aulájában arról tájékoztatták a betérőket, hogy különféle állomásokon vehetnek részt, ahol pecséteket gyűjthetnek – ha összegyűlik 10, akkor kis ajándékokat kapnak. Sokan azonban nem a pecsétekre vadásztak, hanem magukra a próbatételekre, amelyekre a Tudományos Játszóházban került sor.

Hat állomáson egyetemi hallgatók és oktatók segítségével tesztelhettük agyunkat, az elsőn a poligráfot próbálhattuk ki, de hiába mondták a betérő ovisok, hogy ők ugyan nem fognak hazudozni a délutáni szundításról, ennél bonyolultabb volt a feladat. Miután a szerencsés, sort kiváró alany testére felrögzítették az elektródákat, egy számos kártyából kellett húzni, majd minden egyes felmutatott kártya számát letagadni, akkor is, ha köztük volt a kihúzott. A légzést, szívritmust, bőrellenállást mérő szerkezet adatai alapján lehet következtetni, melyik kártyánál nem mondott igazat, igaz parancsra cselekedett. Ha kihazudoztuk magunkat, átmehettünk az izomerő mérésre. A készülék segítségével regisztrálják az aktivált motoros egységek által létrehozott elektromos aktivitást és az izom erejét.

A MÉRÉS MEGINT CSAK ELEKTRÓDÁK FELHELYEZÉSÉVEL KEZDŐDIK, MAJD EGYRE NAGYOBB ERŐT KELL KIFEJTENI A DINAMOMÉTERRE 5 KILOGRAMMONKÉNT, EZ IGEN NEHÉZ, MERT KI IS KELL TARTANI.

Gondolatvezérlésű autóversenyzés

Az agy működésével járó elektromos potenciaváltozások vizsgálatát az elektroenkefalográffal végzik, ennek a hulláma az EEG. A teszt során nyitott és csukott szem esetén is regisztrálják az EEG jeleit és összehasonlítják az alfa hullámok mennyiségét éber és csukott szem mellett is. De ha mindez nem lenne elég, kipróbálhattuk a számítógépes játékok gondolatvezérlését is. Ezt már drónok, robot protézisek, kerekesszékek esetében is használják, és az agy-számítógép szoftveres és hardveres rendszerén alapul. Az agy működését kísérő bioelektronikus jeleket érzékeli, osztályozza és vezérlési parancsot ad ki az elektronikus eszköznek. Ez is a fejre rögzített elektródákkal közvetíti a jeleket és kezdődhet az autóversenyzős számítőgépes játék, a Cybathlon BrainDriver, amit direkt erre a célra fejlesztettek ki. Három utasítást kell adni agyból: jobbra és balra kanyarodás és a lámpa felkapcsolása.

Ha meguntuk a saját magunkon való kísérletezést, megnézhetjük, hogyan tanulnak a kis fehér egerek, vagy egy nagy fehér patkány. Ez utóbbi helyszíneken sok kisiskolást kell legyőzni, hogy testközelből láthassuk az állatokat, amint például a szociális viselkedést mutatják meg. Itt a kisegérnek el kell döntenie, hogy egyedül akar lenni, egy ismerős fajtársával, vagy egy idegen egérrel.

Aki odafért az asztalhoz az láthatta, hogy a szociálisan kiegyensúlyozott egerek inkább többedmagukkal vannak, ha viszont új egér bukkan fel a láthatáron, akkor a szociális újdonság vonzza őket és inkább felé mennek, mint az ismerőshöz.

Volt labirintusos egérteszt is a tájékozódásról, mozgáskoordináció elemzés rágcsálókon.

Egy másik helyszínen az idegsejtek elektromos tulajdonágaiba avatott be egy professzor, de volt agy-kitaláló is, mikor nekünk kellett párosítani az élőlények agyait a fényképekkel. Ingyenesen látogatható volt a Biológiai és Őslénytani kiállítás és egy tudományos szabadulószobából is megpróbálhattunk kijutni, idén először.