Évtizedek óta tanulmányozzák a főemlősök gyógyítási szokásait, és most végre valóban van is bizonyíték arra, távoli rokonaink igencsak tudatosak. Egy Rakus névre hallgató orángután Indonéziában, egy védett területen, hímháborúban sérült le súlyosan, de arcsebét egy helyi gyógynövénnyel gyógyította.

A Scientific Reportsban olvasható a tanulmány, ami az orángutánok csodás találékonyságáról szól. Az indonéz Gunung Leuser Nemzeti Parkban körülbelül 150 emberszabású majom él, 1994 óta követik figyelemmel viselkedésüket és szokásaikat az etológusok. Nemrég történt felfedezésüket publikálták most, miszerint az egyik hím orángután, a Rakus névre keresztelt egyed, megrágott egy Akar Kuningnak (Fibraurea tinctoria) nevezett gyógynövényt és a nedvével bekente arcsérülését. Ezt a nyílt sebet egy néhány nappal korábbi harcban szerezte.

A Fibraurea tinctoria egy Dél-Ázsiában őshonos virágos növény, ami India és a Fülöp-szigetek közötti nedves trópusi területeken nő. A helyiek gyakran használják orvosságként antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatása miatt.

Isabelle Laumer, a német Max Planck Etológia Intézet biológusa elmondta, hogy az állat csak az arcsebét kezelte a növénnyel, és ezt többször is megismételte, úgyhogy a dolog szándékos, tudatos volt. Ráadásul használt is, a seb nem fertőződött el, a gyulladás lelohadt.

Más is kommentálta a megdöbbentő esetet. Michael Huffman, a japán Nagasaki Egyetem zoológusa, a főemlősök öngyógyítási szokásainak tanulmányozója azt mondta, ez volt az első eset, ami a növény kémiai tulajdonságairól és a kezelésről is részletesen szól. A felfedezés egyébként az állatok tudatosságán és intelligenciáján kívül arra is rávilágít, milyen sokban hasonlítanak ránk, ezért érdemes jobban odafigyelni a védelmükre.