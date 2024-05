Jelenleg a károsanyag-kibocsátás mérséklése az egyik legfontosabb, megoldásra váró probléma a földön, a karbonsemlegességről pedig – annak ellenére, hogy még messze van – egyre inkább úgy tűnik, lehet esély a megvalósulására.

Legalábbis Izlandon egészen biztosan, ugyanis a szigetországban – bármilyen badarságnak tűnik is az ötlet –

A TUDÓSOK EGY ÓRIÁSI VÁKUUMOT ÉPÍTETTEK FEL, HOGY SZÓ SZERINT VISSZASZÍVJÁK A SZÉN-DIOXIDOT A LEVEGŐBŐL.

Az izlandi, Mammoth azaz Mamut névre keresztelt hatalmas üzem óriási acélventilátorokkal szívja be a szén-dioxidot, oldja fel a gázt vízben, majd szivattyúzza azt mélyen a föld alá.

A Climeworks, az üzem mögött álló cég szerint a vákuum maximális kapacitás mellett évente 36 ezer tonna szén-dioxidot lesz képes kivonni a levegőből. Bár ez valóban csak egy töredéke a világ kibocsátásának, a vállalat úgy véli, hogy az olyan szivattyúk, mint az általuk telepített Mamut kulcsfontosságúak lesznek az éghajlatváltozás elleni küzdelemben – írja a Daily Mail.

A gigantikus vákuum építése még 2022 júniusában kezdődött, de az erőművet csak most kapcsolták be. Moduláris felépítése 72 gyűjtőtartály létesítésére képes, amelyek szenet vonnak ki a levegőből, jelenleg azonban egyelőre csak 12 van felszerelve. Ezek egy közeli geotermikus erőműből származó energiát használnak a nagy acélventilátorok meghajtására, amelyek a levegőt a szén-dioxidot felfogó speciális szűrőkön keresztül szívják be. Amikor a szűrők megtelnek, lezárják őket, és a tartály belsejében a hőmérsékletet 100 Celsius-fokra emelik.

Ez felszabadítja a szenet a szűrőből, így azt nagy nyomású gőzsugárral le lehet mosni. Csakúgy, mint minden szénsavas ital esetében, a gáz feloldódik a vízben, és szénsavas oldatot képez, amelyet mélyen a vulkáni kőzetekbe pumpálnak. Ahogy a víz visszaszivárog a felszín felé, a szén-dioxid reakcióba lép a bazalttal, és néhány év alatt kővé válik.

Megoldást nyújt, de drága

A Mammoth kilencszer nagyobb, mint a Climeworks által 2021-ben épített korábbi szén-dioxid-leválasztó üzem, és jelenleg az egyik legnagyobb a világon. Az évi 36 000 tonnás CO2-kibocsátás maximális kapacitásával 7800 benzinüzemű autóval egyenértékű globális kibocsátást lehetne csökkenteni.

Mindez jól mutatja, hogy az elképzelés működhet, azonban annak ellenére, hogy pontos üzemeltetési árról nincs információ, a becslések komoly költségekről szólnak. A cég hallgat a pontos összegről, de a vezetők újságírói kérdésre annyit elárultak, hogy a költségek megközelítik a tonnánkénti 1000 dollárt (357 ezer forintot). A vállalat azonban ezt a költséget 2030-ra tonnánként 300 dollárra (107 ezer forintra), 2050-re pedig 100 dollárra (35,7 ezer forintra) kívánja csökkenteni.

Mindez azonban ennek ellenére is elhanyagolható, a cél ugyanis jóval nagyobb és jelentősebb: az ENSZ éghajlati testülete szerint a világnak évente 6-16 milliárd tonna szén-dioxidot kell eltávolítania ahhoz, hogy a felmelegedés mértéke ne lépje át a 1,5 Celsius-fokot. Hasonlóképpen a Nemzetközi Energiaügynökség becslése szerint a világnak legalább évi 60 millió tonnát kell begyűjtenie 2030-ig.

(Borítókép: A Mamut névre keresztelt izlandi létesítmény. Fotó: Climeworks)

