Egyre több a légörvény, hatással lesz a biztonságos repülésre is

Az elmúlt 40 évben 55 százalékkal nőtt a súlyos légörvények előfordulásának gyakorisága. Úgy tűnik, a melegebb légkör több időjárási anomáliát okoz a felsőbb rétegekben is, ami a turbulenciák számát szaporíthatja. Jó, ha mindig bekötjük magunkat a repülőn, főleg az Atlanti-óceán felett.

Ahogy mi is megírtuk, a Singapore Airlines légitársaság Londonból Szingapúrba tartó járata kedden súlyos balesetet szenvedett, mikor turbulenciába került. A légörvényhez gyorsan fejlődő, feláramló zivatarok járultak hozzá, ami miatt a gép majd kétezer métert süllyedt három perc alatt. A repülőgép végül kényszerleszállást hajtott végre Bangkokban, de egy 73 éves férfi életét vesztette.

Bár az ehhez hasonló halálesetek ritkák, a súlyos turbulenciák előfordulása 55 százalékkal nőtt az elmúlt 45 évben, és ebben valószínűleg a klímaválság is nagy szerepet játszik.

A repülőgép személyzetét általában nem éri teljesen váratlanul, ha a gép légörvénybe kerül, időben figyelmeztethetik az utasokat, hogy kössék be magukat. Ennél jobb védekezés nincs a balesetek ellen, mert a légörvény jellemzően a belső teret dobálja szét, vagyis minket is felcsaphat a plafonra, vagy a repülő tárgyaktól sérülhetünk meg. A legveszélyeztetettebb az utasok biztonságára ügyelő legénység. Kisebb gépeken nagyobb valószínűséggel fordulnak elő balesetek, sérülések, esetleg halálesetek is. Az Egyesült Államok Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottsága bő tíz év alatt több mint 100 sérültet és több tucat halálesetet regisztrált belföldi járatain.

Amikor különböző hőmérsékletű, nyomású vagy sebességű levegőáramlatok találkoznak, akkor alakulhat ki légörvény, de vannak olyan tipikus időjárási és földrajzi viszonyok (felhők, zivatarok), amelyek nagy valószínűséggel előidézhetik. Ismert a „tiszta levegő turbulencia” is, ami váratlanul csap le. Stuart Fox, az Iata nemzetközi légitársaság repülési és műszaki műveletekért felelős igazgatója azt mondja, a légáramlás erőssége és iránya gyorsan változhat, az előrejelzések csak a valószínűséget tudják prognosztizálni.

TURBULENCIA ESETÉN A REPÜLŐGÉPEK LETÉRHETNEK PÁLYÁJUKRÓL, MAGASSÁGUK CSÖKKENHET, MEG IS DŐLHETNEK.

Az Iata egyébként üzemeltet egy olyan platformot, amely információkat oszt meg regionális turbulenciákról, és így segítheti az azonos légörvénybe repülő gépeket. Vannak a légörvények körében népszerű területek is, például a Bengáli-öbölben nagyon szeretnek garázdálkodni a szelek, de hiába vannak tisztában a regionális kockázatokkal a pilóták, sokszor tehetetlenek, mert a nagy kiterjedésű vihar kikerülhetetlen.

Összefügg a felmelegedéssel?

A Reading Egyetem tanulmánya alapján az egyre gyakoribbá váló turbulenciák előidézője a melegedő hőmérséklet is lehet. A kutatók megállapították, hogy egyre több és több légörvény fordul elő – különösen az Atalanti-óceán feletti repüléseken.

A statisztikák is arról árulkodnak, hogy 1979 és 2020 között 55 százalékkal nőtt a súlyos légörvények előfordulása, ennek az lehet az oka, hogy a nagy magasságban a meleg hatására változik a szélsebesség.

Paul Williams, a tanulmány egyik szerzője, a Reading Egyetem légkörtudományi professzora, aki légi közlekedési turbulencia-előrejelző algoritmus fejlesztésében is részt vett, állítja, hogy az éghajlatváltozás megháromszorozhatja a légkörben fellépő súlyos turbulenciákat. És a melegedés a felsőbb légrétegekben is tapasztalható. De azért továbbra sem a turbulencia a legveszélyesebb a repülésben, az utolsó megerősített, turbulencia okozta baleset 1997-ben történt a United Airlines Tokióból Honoluluba tartó járatán. De ha használjuk a biztonsági övet, nem történhet igazán nagy baj.