Se szeri, se száma azoknak a tanulmányoknak, amelyek a környezetünkbe és így a szervezetünkbe is bekerülő, méregnek bizonyuló vegyi anyagoknak az ártalmairól szólnak. A gyártó cégeknek nem érdekük, hogy alaposan vizsgálják őket, noha hatnak hormonjainkra, immunrendszerünkre, termékenységünkre, és óriási mennyiségben kerülnek ellenőrizetlenül tavainkba, folyóinkba, erdőinkbe, megbetegítve a vadon élő állatokat és minket is.

A műanyaggyártásban használt biszfenol a rágcsálóknál megváltoztatja a hím és nőstény utódok szaporítószerveinek fejlődését. De nem is kell egészen a rágcsálókig menni, egy hosszú távú kínai vizsgálat bebizonyította a hihetetlent: a ftalát-észterek – ezek a mosóporban, kozmetikai termékekben, műanyagokban, tehát körülöttünk mindenhol jelen lévő lágyító és segédanyagok – elnőiesítik a fiúkat. Egy 571 gyerek bevonásával végzett, 3 évig tartó kínai vizsgálat tanulsága, hogy a ftalát-észterekkel való hosszú távú érintkezés növeli a nőies jegyeket a pubertás korú fiúknál.

Lenne tehát mit szabályozni, de a lobbi és a pénz olyan erős ezen a területen, hogy az egészségünkért, környezetünkért küzdők nehéz helyzetben vannak a cégekkel szemben. Az ügyben Simon Gergely vegyész-környezetkémikust, a Greenpeace csapatának tagját faggattuk, aki többek között beszélt:

a szervezetünkbe jutó mérgekről;

a szabályozás visszásságairól;

az EU hozzáállásáról;

a rákkeltő glifozátról;

a fiúk elnőiesedéséről;

a bioról.

Hol tart most mindennapi mérgeink ügye?

Sajnos sok jóról nem tudok beszámolni. Érzékelhető a változás, de lassú és körülményes, a lobbi és a merev jogszabályok miatt. Tény, hogy természetes vizeinkben például gyakorlatilag ellenőrizetlenül csordogálnak mindenféle mérgek a mezőgazdaságból, amiket nem is mérnek. Zavaros a határértékek kérdése, a növényvédő szereknél ugyanúgy, ahogy az akkugyáraknál is.

Végeznek egyáltalán vizsgálatokat, teszteket?

Igen, de kevesebb anyagot analizálnak, mint amennyi a tudományos adatok alapján szennyezőként jelen van. Nincs határérték a felszíni vizekben a legtöbb növényvédő szerre. Például ott a glifozát, a leggyakrabban használt növényvédőszer, ami patkányoknál rákot, leukémiát okozott, magára a glifozátra csak most terveznek felszíni vizes határérétket, de a fő bomlási temékére, az AMPÁra még csak tervben sincs. A mostani jogszabályi környezet nem zárja ki, hogy rengeteg káros anyag kerüljön a vizeinkbe, a természetbe.

Jó példa a szabályozásban rejlő visszásságra, hogy bár az uniós tagállamok ugyan egyöntetűen nem támogatják a glifozát európai engedélyezését, de az Európai Bizottság saját hatáskörében engedélyezte, noha

az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) megállapította, hogy az elterjedt gyomirtó károsítja a biodiverzitást, az élővilágot és sok hosszú távú hatása, például, hogy miként károsítja az idegrendszerünket, a bélflóránkat egyáltalán nem tisztázott.

A PAN (Pesticide Action Network) számos kutatást összegzett, ez bizonyítja, hogy a glifozát a mezőgazdaságban is rombol a méhekre, a földigilisztákra tett negatív hatásaival.

Fifikás vállalatok

Milyen trükkökkel élnek a cégek a szabályok kijátszására?

Gondoljunk csak a gödi Samsung akkugyárra: a környékbeli kútvízben potenciálisan magzatkárosító oldószert találtak a vizsgálatok, mit reagált erre a gyár? Ők is végeztek méréseket, de „megnyugtatóan” nagy kimutathatósági határral dolgoztak, melynél már nem látszódott a szennyezés. Vagy egyszerűen érdemben nem vizsgálják a növényvédőszerekhez használt segédanyagokat, például a glikozáthoz használt adalékanyagokat, melyek ugyanúgy kijutnak a környezetbe. Vagy a génkárosító hatások, a genotoxicitás mérésére egy pontatlan, az 1970-es évekből származó tesztet használnak, ami sokszor nem mutatja ki egy-egy anyag káros hatását. Ráadásul a „ne az adófizetők pénzéből végezzék a vizsgálatokat” címszóval a cégek analizálják saját termékeiket. A glikozát rákkeltő hatásait is hiába mutatták ki független tudósok, azokat a gyártó cégek nyilván nem tették be a szer engedélyezését kérő dokumentációba, csak a saját analízist. Sajnos az EU-s értékelés során is döntően erre támaszkodtak.

Ha ennyi bizonyíték van a glifozát gyomirtó ellen, miért nem cserélik le valami másra?

Mert ez a legnagyobb mennyiségben használt növényvédőszer, és az Európai Bizottság saját hatáskörében engedélyezte. Véleményünk szerint a lobbi miatt.

De nem csak a glifozáttal van probléma...

Nem, hisz ott vannak a hormonrendszert romboló anyagok is, amik a tudományos vizsgálatok szerint kisebb koncentrációban károsíthatnak, mint az élelmiszerekben megengedett határérték. A műanyagokban megtalálható Biszfenol A., ami már egész kis koncentrációban is károsan hat. Hormonrendszer károsító növényvédőszerek vannak az eperben, a gyerekek által kedvelt bogyós gyümölcsökben. Nem egy tanulmány mutatott rá, hogy a hormonrendszer károsító anyagok állatkísérletben durván beleavatkoztak a nemi fejlődésbe, elnőiesedést okoztak és a világszerte problémát jelentő terméketlenséggel is összefüggésben állnak.

Tudjuk tehát, hogy baj van, de még sincs szabályozás a lobbi érdekek miatt?

Van szabályozás, de sok esetben ezek mégse védenek meg minket, növényvédő szernél például a határértékek úgy megvannak meghatározva, mintha csak azzal az eggyel találkoznánk, és ha valóban így lenne, nem biztos, hogy baj lenne. Csakhogy a gyakorlatban egyre több fajta peszticid mutatható ki termékekben. Egy 2023–as statisztika szerint a vizsgált termékek negyedében találtak többfélét.

Itthon a csemegeszőlőt vizsgálták amiben 8 féle volt, ez az egyik legszennyezettebb termék.

A szerek hatásai összeadódnak és fel is erősítik egymást. Erre példa, hogy egy amúgy nem méhveszélyes rovarölő szer bizonyos gombaölő szer jelenlétében akár ezerszeresen is mérgezőbbé válik méhekre.

Tragikus vicc a pockokkal

A lakosság és a zöldek azonban nem lankadnak a protestálással?

Pontosan, a zöldek és az egészségügyi szervezetek folyamatosan próbálnak tenni ez ellen, az emberek pedig tartanak a káros vegyszerektől, de a döntéshozók, hatóságok erre nem, vagy nagyon lassan reagálnak. És ez már nem is újkeletű probléma, Rachel Carson könyve, a Néma tavasz 1962–ben jelent meg. Ez volt az első ilyen témájú segélykiáltás, ami azokat a környezeti ártalmakat dokumentálta, amiket a második világháború alatt használt növényvédő szerek okoztak a katonáknak. A DDT például nem csak a vele közvetlenül érintkezők szervezetére hat, hanem gyerekikre is, nem bomlik le, felhalmozódik a zsírszövetekben és a nők szüléssel adják át gyerekeiknek.

A nehezen lebomló, de még bizonyítottan nem mérgező szerekkel mi a helyzet?

Ezeket azért kellene alapból tiltani, mert később már nem tudunk tenni ellene, hisz mindenhol ott lesznek körülöttünk. A nem lebomló Perfluor–alkil vegyi anyagok (PFAS–ok) ott vannak a vizekben, az ivóvizben. Sajnos sok növényvédőszer is ilyen jellegű anyag, ahogy arról az itthon az MTVSZ által bemutatott PAN-jelentés is beszámolt. Növényvédőszer szennyezettség legnagyobb mértékben az unión kívülről származó termékekben, a marokkói, jordániai gyümölcsökben és zöldségekben fordul elő, de a görög, spanyol termékekben sem ritkák. Emellett sajnos gyakran találkozunk a candidates for substitution kategóriába sorolt peszticidekkel is.

Ezek mik?

Azok a növényvédőszerek, melyekről ismert, hogy károsak az emberi egészségre és a környezetre, de még nem betiltandóak, csak az uniós előírás szerint törekedni kell a kiváltásukra. Sajnos tömegével fordulnak elő a paradicsomban, paprikában, uborkában, eperben, szőlőben. Emellett sok állam él a derogációval is, amikor „vészhelyzet esetén” elő lehet venni egy-egy betiltott anyagot. A tragikus vicc, hogy ezt a lépést sok esetben nem a gazda, aki elvben érzékelné a vészhelyzetet, hanem a vegyszergyártó cég kezdeményezi, ahogy történt ez már sokszor hazánkban veszélyes pocokirtó szerrel. A legelőkre, rétekre kiszórt méreg belső vérzést okoz és a pocok kínok kínját átélve pusztul el lassan, ráadásul nem csak a pockokra veszélyes, hanem a madarakra, amik megeszik a kis rágcsálót, vagy az őzekre, amik szintén megtalálhatják.

Van valamilyen reménykeltő új szabályozás, amit esetleg be lehet majd tartatni a vállalatokkal?

Az unió elfogadta az európai biodiverzitás stratégiát, aminek 2030–ig meg kellene állítani a biológiai sokféleség apadását, többek között azzal, hogy előírták a növényvédő szerek 50 százalékos csökkentését. Sajnos ezt a rendeletet visszavonták az agrárvegyipari lobbi és egyes tagországok tiltakozása, valamint a gazdatüntetések hatására az év elején. Hazánk sem támogatta, hogy itthon lefeleződjön a növényvédőszer használat. Az Uniós zöld megállapodással úgy tűnt, valami elindul, de félünk a jogszabályok visszavonása miatt rengeteg időt vesztünk, és még évekig mérgeződünk mi, és a környezetünk is.

Mégis, elkerülhetjük valahogy gyümölcs- és zöldségevés közben a vegyszereket?

A bio élelmiszerek megbízhatóak és a mérések is visszaigazolják hogy döntően vegyszermentesek. Persze itt is szükséges lenne a szabályozás javítása, gondoljunk bele: ha egy bio gazdaság felett ⁄ mellett elrepül a vegyszert szóró szúnyogirtó repülő, az mennyire marad bio? De mégis a bióra kell szavazni: kimutatták, ha bioélelmiszerekre váltunk, már két hét után drasztikusan lecsökken a méreganyagok, vegyszerek mennyisége a vizeletben.

(Borítókép: Simon Gergely. Fotó: Papajcsik Péter / Index)