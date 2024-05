A technológia fejlődésével egyre több okos tárggyal vehetjük körbe magunkat, friss hír az áramütéssel operáló kanál, ami nyelvünk sóérzékelését növeli anélkül, hogy sót vinnénk be a szervezetbe. De nem régi újítás a kínai találmány sem, ami passzív hűtést használ a pólókban.

Hűtő póló és fegyveres robotkutya

A ventilátorként is használható póló akár 5 Celsius–fokkal is képes természetes módon hűteni a bőrt, még a napon is, úgy, hogy a fényvédő krémekben is megtalálható titán-oxid és a teflon visszaveri az ultraibolya sugárzást és a látható fényt. A szövet segít elvezetni az izzadságot, ami az anyag pórusain keresztül elpárolog.

Kína viszont harciasabb tárgyak gyártását sem veti meg. Olyan robotkutyát fejlesztettek hadmérnökei, amit akár gépfegyverrel is fel lehet szerelni. Ha most összeborzongtunk a gyilkos kutyák víziójára, nyugodjunk meg, a kutya távirányítású, és a gép mindenekelőtt életmentésre lett kifejlesztve. Legalábbis ezt mondták a mérnökök.

Mi a legújabb innováció? A Frank Herbert által írt és 1965–ben megjelent tudományos-fantasztikus Dűne-mese nyújtott inspirációt fiatal kanadai feltalálóknak. A regényben olvashatunk ugyanis olyan ruháról (és láthatjuk a mozi-adaptációban is), ami lehetővé teszi a testnedvek konzerválását és ivóvízzé alakítását egy szűrőrendszer segítségével.

Ott a cél az életben maradás a sivatagi körülmények között, való világunkban pedig a fenyegető vízhiány kicselezése. Kanadai mérnökök mutatják be YouTube-csatornájukon, hogy egy nap alatt kitaláltak és létrehoztak egy lepárlót egy Tyvek overállhoz.

Az egyik fiatal fejlesztőt megizzasztották, majd a ruhába épített lepárolót bekapcsolták és működött is, sikerült újra hasznosítania az izzadságot, és vízzé alakítania, ami a maszkba helyezett csövön keresztül fogyasztható. Működési elve a termoelektromos hűtés, amit számítógépek lehűtésére szoktak használni, és egy nagyon meleg és egy nagyon hideg felületből áll. Képes kivonni a verejtéket a levegőből és lecsapolni. Ehhez a termoelektromos hűtő hideg felülete a ruha belsejében marad, hogy magához vonzza az izzadságot. A forró felület a ruhán kívül található, hogy a készülék megőrizze egyensúlyát, és le tudja hűteni magát. A vizet ezután egy vízszűrővel kombinált hidratáló zsákba gyűjtik. Ez egy csőhöz kapcsolódik, ez biztosítja, hogy a maszkon keresztül lehessen vizet inni.

És hogy milyen íze van a saját testnedvünkből előállított lének? A kóstolók szerint vízízű, a hőmérséklete viszont magasabb, mint a csapvíznek. Úgyhogy ha szívesen fogyasztunk langyos vizet, ne habozzunk megízlelni az izzadságunkat se, előbb–utóbb úgyis azt fogjuk inni, ha beüt a vízhiány.