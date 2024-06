Settenkedő járművek veszélyeztetik a gyalogosokat, de van megoldás

Bár valószínűleg az elektromos autóké a jövő, a szkeptikusok mindig találnak fogást ezeken a környezetkímélő járműveken is. Van, aki a hosszú és hálózatterhelő töltést, a vontathatóság lehetetlenségét, a rövid hatótávot nehezményezi, de sokan környezetkímélő hatásukat kérdőjelezik meg.

Ha akkumulátoraik ártalmasabbak a környezetre, mint a benzines autók, mert gyártásuk több károsanyag-kibocsátással jár, mint a benzines vagy dízelmotoros autók előállítása, akkor sem mérhetők össze a környezeti terhelések. Az elektromos autó akkumulátorának energiája mind az autó üzemeltetését szolgálja, egy benzines autó esetében az energiának csupán 16 százaléka hajtja az autót, az energia nagy része hő hatására elvész. Így aztán a kezdeti magasabb gyártási kibocsátást felülmúlja a sokkal alacsonyabb üzemi kibocsátás.

Kevesebb zaj, több baleset?

Egy új brit tanulmány most az elektromos és hibrid autók baleseti statisztikáira hívta fel a figyelmet. Ezek szerint a hibrid és elektromos autók nagyobb eséllyel okoznak balesetet (a kockázat akár a háromszorosára is nőhet), mint a fosszilis tüzelőanyaggal működő járművek. A közúti sérülések jelenleg a vezető halálokok a gyermekek és fiatalok körében, és a balesetek minden negyedik áldozata gyalogos.

A brit kutatók a kormány közlekedésbiztonsági statisztikái alapján hasonlították össze Nagy-Britanniában a gyalogosbalesetek arányát az elektromos, illetve a hibrid és a fosszilis tüzelőanyaggal működő autók között. Az adatokban csak 2013-ban kezdték szerepeltetni a hibridet járműüzemanyagként, a vizsgált időintervallum 2013 és 2017 közé esik. Az elemzésben több milliárd kilométernyi utazást vizsgáltak, amit elektromos, hibrid és benzines vagy dízelmotoros járművel végeztek. A vizsgált időszakban 916 713-an haltak meg a közutakon, közülük 120 197 gyalogos volt, és 96 285 személyt ütött el autó. A balesetek 94 százaléka városokban történt elektromos vagy hibrid járművek miatt, benzines vagy dízelmotoros járművek okozták a balesetek 88 százalékát.

Phil Edwards professzor, a brit tanulmány egyik szerzője szerint az adatok azt jelzik, hogy a gyalogosgázolás esélye átlagosan kétszer akkora elektromos és hibrid járművekkel, mint benzines és dízelmotoros járművekkel, illetve háromszor nagyobb valószínűséggel történik városokban, mint vidéken. Ennek a zajszint különbsége lehet a magyarázata. A hibrid és elektromos autók túl csendesek, így a városokban a nagyobb háttérzaj még inkább megnehezíti, hogy észleljék őket a gyalogosok.

Már jogszabály is készült

Ahogy a Totalcar vezető szerkesztőjétől, Szentkuti Ákostól megtudtuk, a hibrid és elektromos autók csendességének veszélyességét az autógyártók is észrevették, már a 2010-ben bemutatott Nissan Leafben is volt alacsony sebességnél, tolatásnál működő, de a vezető belátása szerint kikapcsolható műhang. Az Európai Bizottság 2011-ben elkezdte kidolgozni az iránymutatást a szintetikus motorzaj frekvenciájára és hangerejére, ebből 2014-ben már az Európai Parlament által jóváhagyott jogszabály is készült, így

az EU-ban 2019. július 1. óta forgalomba hozott, elektromos hajtásra alkalmas autókban kötelező a motorhangot imitáló műhang, amit nem is lehet kikapcsolni.

Szentkuti szerint egy csendes utcában elguruló autónak leginkább a gördülési zaja hallható meg, mivel a modern benzines és dízelautók is nagyon csendesek kis sebességnél és alacsony terhelésnél, viszont a parkolóhelyről kiálló vagy éppen elinduló autók esetén jó lehet ez a megoldás. Az elektromos BMW-k kamuhangját egyébként az Oscar-díjas filmzeneszerző, Hans Zimmer szerezte.