Ha a kutyának halszaga lesz, az minden bizonnyal zavaróvá válik a gazda számára is, hiszen egy kellemetlen aromáról beszélünk. Ahhoz, hogy kiderítsük a forrását, szó szerint tetőtől talpig meg kell vizsgálnunk az állatot, legalábbis elméletben.

1. Fogászati problémák

A halszag forrása lehet az eb szája, és okozhatja valamilyen fogászati probléma. Amennyiben négylábú engedi, meg kell vizsgálni a fogait, valamint szemügyre kell venni az ínyét és a szájpadlását is. Ezek ellátása minden esetben állatorvost igényel.

A rossz fogak vagy a fogínygyulladás mellett előfordulhat, hogy némi ételmaradék szorult a fogak közé, aminek megindult a lebomlása. Ennek eltávolítása után érdemes megmosni a kutya fogát. A rendszeres fogmosás egyébként is elengedhetetlen az eb egészségvédelméhez.

Ezek mellett lehet ártalmatlan oka is, hogy a kutya lehelete halszagú: ha halas vagy halolajos eledelt kapott.

2. A bűzmirigy problémái

Ha kutyának baj van a bűzmirigyével (nem ürül magától, emiatt feltelt, illetve begyulladt), az szintén halszagot eredményezhet a benne lévő váladék miatt. Erre a problémáira utal, ha a kutya sokat nyalogatja a fenekét, illetve gyakran húzza azt a földön, de szemrevételezve a területet is látható, ha a mirigyek felteltek, illetve a terület kivörösödött, irritált. A nehézkes ürítés is jelzésértékű, ahogy az is, ha az állat nem akar leülni (a fájdalom miatt.) A bűzmirigy kitisztítása állatorvosi feladat, aki adott esetben meg tudja mutatni, legközelebb mi a teendőd vele.

Egyes kutyáknál előfordul, hogy félelem vagy stressz hatására kiürítik ezeket a mirigyeket, így szituációfüggő is a halszag eredete.

A további okok a teljes cikkben olvashatóak, amely ide kattintva érhető el.