A mirelit termékek sok esetben olcsóbbak, csökkentik a pazarlást, és vitamintartalmuk is közel áll a friss árukéhoz. Ha drágának találjuk a piacot vagy túl sok végzi a kukában, nyugodtan forduljunk a mirelit pult felé. Az egészségünket ezek is szépen támogatják.

Az élelmiszerkutatók, egészségtudósok ajánlásai szerint naponta 2 adag friss gyümölcsöt és 5 porció zöldséget kellene ennünk a vitaminok, ásványi anyagok és rostok szervezetbe juttatása érdekében. Ezt nemcsak az idő nehezíti meg, hiszen kinek van ennyi felesleges perce eszegetni, hanem a pénztárca is.

A zöldségek és gyümölcsök árai a többi élelmiszerhez hasonlóan igencsak elszabadultak, úgyhogy felmerült a kérdés, a sokszor olcsóbb és könnyebben is hozzáférhető fagyasztott termékek ugyanolyan táplálók lehetnek-e, mint a frissek. A kutatás a ScienceAlertben olvasható.

A friss termékek vitamin- és ásványianyag-tartalma már a szállítás és a hűtőszekrényben való tárolás miatt is csökken, így aztán nem is olyan meglepő, hogy a fagyasztott zöldségek bizonyos tápanyagokban, például C- és E-vitaminban gazdagabbak lehetnek, mert ahogy leszedik őket, le is fagyasztják.

Az ásványi anyagok (kalcium, vas, magnézium) hasonló mennyiségben ott vannak a fagyasztott termékekben, mint a frissekben.

Ráadásul az élelmiszer-pazarlást is mérsékelik, mert ezekből tényleg csak annyit használunk, amennyit megeszünk. Ha mi is szeretnék lefagyasztani zöldséget és gyümölcsöt, semmi akadálya, de jó, ha tudjuk, hogy a fagyasztás előtti gyors blansírozás, vagyis egy kis forralás, majd jeges lehűtés, javíthatja a termék minőségét.

A fagyasztott zöldségek persze nem minden esetben válthatják ki a friss terményeket, például salátákhoz nem ideálisak (hacsak nem francia), de főtt ételekhez kitűnő alapanyagok lehetnek, levesekhez, rakott ételekhez, pörköltekhez, pitékhez. Reggelinket is kiegészíthetjük egy kis fagyasztott gyümölccsel, vagy süteményekbe is ideálisak.

A feldolgozás némileg rontja a vitamin- és ásványianyag-tartalmat, mivel a főzés során a hőérzékeny tápanyagok, például a C-vitamin szintje kissé csökken a friss termékekhez képest. Az erjesztés viszont nagyrészt megtartja a friss zöldségekben lévő vitaminokat és ásványi anyagokat, ráadásul új tápanyagokat hoz létre, és megkönnyíti a felszívódást.

A savanyúságok probiotikumokat tartalmaznak, amik jótékonyan hatnak a mikrobiomra.

Ha most már elszántuk magunkat, hogy növeljük zöldség- és gyümölcsfogyasztásunkat, akkor szezonális termékeket vásároljunk, azok olcsóbbak is. Ne hagyjuk a boltban a „csúnya” gyümölcsöket, zöldségeket se, mert egy kis sérülés nem csökkenti a vitamintartalmat.

Kerüljük a pazarlást úgy, hogy előre megtervezzük: mit, mikor, mennyit. És a saját termesztésbe se féljünk belevágni, ha van egy kis erkélyünk vagy napos ablakunk, profitáljunk belőle, egy fűszernövény bárhol elfér, de a cserepes eper sem megvetendő. A saját termést pedig inkább felhasználjuk, mint a boltit, ami sokszor a kukában végzi.

Klímaváltozás, környezettudatosság, fenntartható jövő.

Ezek nem csak trendi hívószavak, hanem a közös valóság, amiben mindannyian élünk. A Zöld Indexen mi is kiemelt figyelemmel foglalkozunk ezekkel a témákkal. Ha te is fontosnak tartod, hogy azoknak is élhető bolygójuk legyen, akik ma születnek, csatlakozz hozzánk a Zöld Indexen. Csatlakozom a Facebookon Tovább a zöld cikkekre