A tündöklő Hold a kékes színű Spica csillaggal kerül szoros együtt állásba vasárnap este, amit szabad szemmel is megfigyelhetünk június 16-án vasárnap este 10 órától az égbolton.

A Hold nagyon közel kerül a Szűz csillagkép legfényesebb csillagához, a Spicához. A fényes csillag a Hold közelsége ellenére szabad szemmel is látható lesz és a páros különleges látványt nyújt majd.

Vasárnap este a két égitest igen szoros közelségbe kerül. Napnyugtakor, 20:46 perckor a Spica mindössze 6 ívpercre jár majd a Hold déli féltekéjétől. Ez a közelség azonban csak nagyobb, 15-20 centiméteres csillagászati távcsővel lesz megfigyelhető a még világos égen. Fél 10-től már próbálkozhatunk a Spica szabad szemes megpillantásával is.

A Hold a déli égbolton közel 30 fokos magasságban látszik majd, feltűnő és könnyen megpillantható lesz. A Spica ekkor12 ívpercre jár a Holdtól, ami a Hold átmérőjének kevesebb, mint a fele. A halvány csillagot a Holdtól jobbra lefelé kell keresnünk. Fél 10-kor, amikor már teljes a sötétség, szabad szemmel is biztosan jól látható lesz az égi randevú. Egy egyszerű kézitávcsővel pedig gyönyörűen, egy látómezőben láthatjuk a szinte vakítóan fényes Holdat, és mellette a kékes színben tündöklő csillagot.

A Szűz csillagkép ékköve, a Spica a Földtől 250 fényévre található, és számos izgalmas tulajdonsága van. A 16. legfényesebb csillag az égbolton, átlagfényessége 1,0 magnitúdó, így városokból is jól látható szabad szemmel. Azt is észrevehetjük, hogy a csillag színe kékes, amit rendkívül forró, kb. 25.000 Celsius-fokos felszíni hőmérséklete okoz. Azonban nem csak e tekintetben múlja felül Napunkat, hanem méretében és tömegében is. Átmérője 11 millió kilométer körül van, tömege 11-szer nagyobb, mint Napunknak.

A 73 százalékos dagadó Hold középső részén a fény-árnyék határon látható a Kárpátok hegyvonulat (Montes Carpatus). Ez a hegység több mint 300 kilométer hosszú, és a hegycsúcsai a 2 kilométert is elérik. Alatta észlelhetjük a Hold egyik leggyönyörűbb kráterét, a fiatal Copernicust. 1 milliárd évvel ezelőtt születhetett egy aszteroida becsapódása után. A 93 kilométer átmérőjű kráter közepén központi csúcsokat láthatunk, a kráterből pedig fényes sugársávok erednek. Az együtt állás megcsodálására a Svábhegyi Csillagvizsgáló rendhagyó vasárnap esti programot szervez.