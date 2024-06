A stressznek eddig sem volt jó híre, összefüggésbe hozták már az elhízással, az öregedéssel, és most kiderült, annyira legyengíti az agyat, hogy a demenciára, Alzheimer-kórra is hajlamosabbak leszünk miatta. Feltéve, ha huzamosabb ideig fennálló, krónikus stresszről beszélünk.

Selye János 1936-os Nature-cikke óta ismert, hogy a stressz mindenféle élő organizmus reakciója a szervezetét megzavaró külső körülményekre. Selye eleinte ódzkodott attól, hogy ezt a szervezeti választ stressznek nevezze – ami az angolban egyértelműen negatív, hiszen feszültséget, idegfeszültséget jelent –, mivel a stressz az élet fenntartásában, az egészségben is nagy szerepet játszik. Szerinte önmagában nem is káros, sőt, nagyobb teljesítményre sarkall, és fontos szerepe van az alkalmazkodásban és a védekező képességünkben. Akkor azonban valóban romboló, ha krónikussá válik, és kezdi felélni szervezetünk tartalékait. Emiatt nőhet meg a kockázata bizonyos betegségek kialakulásának.

Az életveszély érzése

A krónikus stressz állapotában azt éljük meg, hogy veszélyben vagyunk, és ha permanensen magas a stressz hormon, a kortizol szintje, a szervezet gyulladásba kerül, ebből infarktus is kialakulhat. Ráadásul a stressz járványszerűen terjed, gondoljunk csak arra, ha főnökünk stresszel, mi is, és minden munkatárs feszültté válik. Arról nem is beszélve, hogy az elhízással is kapcsolatba hozták: a hasi zsírért a kortizol is felelőssé tehető. Úgyhogy érdemes foglalkozni az életünket átszövő, kikerülhetetlennek tűnő stresszel.

TÜNETEI GYENGÍTIK A VÉDEKEZŐKÉPESÉGET, IDŐ ELŐTTI ÖREGEDÉSHEZ VEZETHETNEK.

Amikor intenzív stresszt élünk át, az agyunk működése hirtelen megváltozik. Az idegsejtek, amelyek ingerület átvivő anyagokkal, úgynevezett neurotranszmitterekkel tartják a kapcsolatot egymással, másképp kezdenek el kommunikálni. Az agy működését általában ezeknek a neurotranszmittereknek a túlsúlya jellemzi. Az intenzív stressz után a gamma-amino-vajsav (GABA) neurotranszmittert használó idegsejtek aktívabbakká válnak, ami azt üzeni az idegsejteknek, hogy kevésbé legyenek aktívak. A serkentő jelekről a gátló jelekre való áttérés az agy megváltozott működéséhez vezet, ebből alakul ki a hétköznapokban stressznek nevezett állapot, majd a szorongás, amelyek akár tartósan is fennmaradhatnak.

De az idegsejtek kommunikációja is megváltozik, például a döntéshozatalért és az önkontrollért felelős területeken. Így nehezebb lesz racionális döntéseket hozni és kezelni az érzelmeket, amikor az agy erős stressz hatása alatt van.

Tehát a folyamatosan jelen lévő, krónikus stressz jelentősen befolyásolja az agy szerkezetét és működését: a hippokampusz (a memóriáért és a tanulásért felelős agyterület) zsugorodásához vezethet, miközben megnagyobbodik az amygdala, ami az agyat még fogékonyabbá teheti a stresszre. A fenti változások miatt

nemcsak az emlékezet gyengül és a tanulási képességek, hanem fokozódik a szorongás és az szélsőséges érzelmi reakciók megjelenése.

A kortizol stresszhormon emelkedése megzavarhatja a neurotranszmitterek működését, így tovább gyengül az agy információfeldolgozási és stressz káros mellékhatásaival való megküzdés képessége. Nehezebben képződnek új idegsejtek, ami depresszióhoz és még több szorongás megjelenéséhez vezethet.

Agyromboló

A stressz összefügg számos idegrendszeri betegséggel, például az Alzheimer–kórral. Ha megértjük, mi a kapcsolat köztük, akkor könnyebb lesz a megelőzés is, akár életmódbeli változtatásokkal. Erre tettek kísérletet a svéd Karolinska Intézet kutatói új tanulmányukban, amikor ismertették, hogy a huzamosabb stressz oly mértekben csökkenti a mentális rugalmasságot, hogy demenciához vezethet. A kutatás már az 1980-as évek végén elkezdődött, amikor a tudósok észrevették, hogy egyeseknél nincsenek a demenciára utaló tünetek, noha olyan agyi módosulásaik viszont vannak, amelyek az Alzheimer-kórra jellemzőek.

Ekkor definiálták a kognitív tartalék fogalmát, ami azt jelenti, léteznek olyan tapasztalatok, attitűdök, amelyek kiépítik a mentális rugalmasságot, ez pedig megvéd a kognitív hanyatlástól. Ezt a mentális flexibilitást életmódunkkal tudjuk támogatni, olyan, az idegsejteket megmozgató tevékenységekkel, mint az olvasás, tanulás, szellemi munkák, sport vagy szociális interakciók. Ezek a cselekvések építik ki a kognitív tartalékot az agyban, ami megvédhet a demenciától.

A kutatók most 113 résztvevőnél vizsgálták a stressz, a kognitív képességek és az Alzheimer-kór biomarkerei közötti kapcsolatot. Mérték a fiziológiai stresszt (kortizol szint a testben) és a pszichológiai stresszt (saját bevallás alapján). Kiderült, hogy a magasabb stresszszint tönkre tette a mentális rugalmasságot, még akkor is, ha a kognitív tartalék nagy volt az életmódnak köszönhetően. Tehát a folyamatosan jelenlévő stresszt már csak az Alzheimer–kór miatt is kerülnünk kell. Ha ez mégsem sikerül, próbáljuk meg minél többet gyakorolni az ismert stresszcsökkentő technikákat (meditáció, jóga, testmozgás), és végezzünk mentálisan stimuláló tevékenységeket, amelyek védenek, fenntartják a normális kognitív funkciókat még az Alzheimer–kór előrehaladtával is.