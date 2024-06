Még egymást követő három szám is csak tízszer fordult elő, pedig 1956 óta több mint 3500-szor pörgették meg ötször egymás után a varázsgömböt. A kérdés persze az, hogy a sors kaján mókája vagy a matematikai valószínűség szenvtelen fricskája ez a lehetetlen mintázat, amit a legtöbben egyszerűen képtelenségnek neveznek?

Mivel úgy szól a szentencia, hogy a sors útjai kifürkészhetetlenek, maradjunk inkább a matematika végtelen, ám sarkos univerzumában, ahol is azonnal egzaktul ki lehet számolni, hogy az ötös lottó 90 számából 44 millió féle ötös számsort lehet kihúzni. Más szóval annak valószínűsége, hogy a mi öt számunk lesz a nyerő, 1:44 millióhoz. Ez annyira parányi esély, hogy még ha egész életünkben (mondjuk 80 év alatt) minden héten szorgalmasan lottózunk is, körülbelül

akkora eséllyel visszük el a főnyereményt, mint amekkora sansza van annak, hogy életünk során valamikor belénk csap a villám.

De úgy is megfogalmazhatjuk, hogy minden héten, állandó számokkal játszva, akár 846 ezer évig is várnunk kellene, hogy az összes lehetséges nyerőszámsor-variációt kihúzzák, köztük a mienkét is. Persze ha lezserül, mondjuk öt (állandó számokkal kitöltött) szelvénnyel kísértenénk a sorsot hetente, akkor már 169 ezer év is elég lenne, hogy biztosan meggazdagodjunk. Feltéve, ha nincsenek olyan szombatok, amikor ugyanazt a számötöst sorsolják ki, amit már egyszer vagy többször kihúztak korábban. A magyar ötös lottó történetében mindenesetre ilyesmire még nem volt példa.

Csakhogy még ha szeretnénk sem tudunk egy teljes földtörténeti korszakot végiglottózni, meg lehet azonban játszani mind a 44 millió lehetséges variációt. Az ötlet nem légből kapott, ezzel a módszerrel lett ugyanis milliomos Voltaire, a felvilágosult gondolkodó az 1700-as években, miután matematikus barátjával rájöttek, hogy még akkor is busás összeg üti a markukat, ha megjátsszák a francia állami lottó összes számkombinációját. A tuti szisztéma be is vált és vagyonossá tette a korszakalkotó filozófust.

Biztosra is mehetünk, de nem éri meg

Elvileg nem tiltja semmi, hogy idehaza is biztosra menjünk, méghozzá 44 millió feladott szelvénnyel. Csak meg kellene várni egy kellően nagy nyereményhalmozódást, és jó eséllyel el is vihetnénk a több milliárdos összeget. A nagystílű akció azonban (400 forintos szelvényár mellett) 17,6 milliárdunkba kerülne, miközben az eddigi nyereményrekord „mindössze” 6,4 milliárd forint volt (2020 13. hetében). Ezért hát, sajnos, el kell vetni az egész pályás letámadás kézenfekvő ötletét.

Csodaszámokkal várjuk a csodát

Na de mi van a nonszensz 85, 86, 87, 88 sorozattal? És általában az idegesítő egymást követő nyerőszámokkal? Hát az, hogy annyira valószínűtlennek tartjuk az efféle számegyüttállásokat, hogy statisztikák szerint csak elenyészően játszanak meg három, nemhogy négy egymást követő számot a lottón. Pedig, ha mindenáron négy egymást követő számban gondolkodunk az ötösön, akkor már 87 szelvénnyel minden variációt lefedhetünk. Igaz, annak esélye, hogy négy egymást követő számot húznak ki szintén 1:44 millióhoz (44 millió mínusz 87).

Akárhogy is csűrjük-csavarjuk, minden héten ugyanakkora valószínűséggel húznak ki minden számsorozatot, a legendás 1, 2, 3, 4, 5-öt éppúgy, mint a mostani zavart keltő 44, 85, 86, 87, 88-at. Nincs mögötte semmilyen rafinéria, sorsszerű eleve elrendeltség, spirituális jelentés,

a számok ugyanis nem emlékeznek, ezért mindegyikük az esélytelenek (vagy esélyesek?) nyugalmával üldögél a sorsológömbben, tudván, hogy minden héten ugyanolyan valószínűséggel húzhatják ki mind a 90-üket.

Hiába tanítják azonban ezt a felsőbb iskolákban, csak nem győzi meg a lelombozó matematikai realitás a játékosokat. Már Ring Sándorné is kedvenc személyes számaival vitte haza a magyar lottótörténelem első főnyereményét, az akkoriban mesésnek számító 855 ezer forintot 1957. április 11-én. Számai a 23, 26, 33, 37, 66 voltak, méghozzá azért, mert Misi fia 23, Marica lánya 26, Sanyi fia 33, Laci fia 37, ő maga pedig 66 éves volt akkor. Nyereményét nyilvánosan vállalta, sokáig még a lottó reklámarca is volt, ezért divatba hozta a családi számokat.

Nem volt nehéz dolga, a születésnapi számok ma is tarolnak, a Szerencsejáték Zrt. adatai szerint a tippek fele a 31-ig terjedő számokra és a klasszikus szerencseszámokra (1 és 39 közötti számokra) érkezik.

Páratlanul szép az élet?

De varázs- és mesterszámokkal vannak tele a mítoszok, népmesék is (3, 7, 9, 12), és különleges figyelem övezi a páratlan számokat is. Egyértelmű közönségkedvencek a 13, 19, 3, 7, 5, 9 (a 13 vezet), miközben a tíz leggyakrabban megjátszott lottószámok között csak egyetlen páros szám található, a 4.

Így vannak ezzel a matematikusok is, legalábbis az általuk szeretettel dédelgetett és lelkesen kutatott „tökéletes” számokkal, a prímszámokkal, amelyek csak önmagukkal és 1-gyel oszthatók, és a 2-n kívül mindegyikük páratlan. De a Természet is produkál kivételes számokat, például az aranymetszés arányait mutató Fibonacci-számokat (pl. 3, 5, 8, 13, 21), amelyek visszaköszönnek például a virágszirmok lehetséges számaiban, a fenyőtoboz arányaiban, vagy éppen a napraforgótányér szotyimagspiráljában.

A tíz legelhanyagoltabb lottószám listáján ezzel szemben túltengenek a páros számok,

közöttük is a kerek tízes számok (40, 60, 80). De a legérdekesebb az, hogy a tíz legnépszerűtlenebb ötöslottó-szám közül hat 80 feletti, és a sereghajtók sorait gyengíti a most kihúzott furcsa négyes három száma, a 85, 87 és a 88 is. Nem elég tehát, hogy a sorsoláson bosszantóan felsorakoztak egymás mellé,

ráadásul még kifejezetten „nemszeretem", pária lottószámok is.

Már csak ezért sem csodálkozik senki azon, hogy nem volt telitalálatos a 15. héten. Persze amúgy sem minden heti alkalom az öt találat, átlagosan 10 hetente lesz valamelyik honfitársunkból vagyonos polgár.

Egy lottómilliárdos biztosan felül az érzelmi hullámvasútra

Ha mégis beütne a ménkű (az égi villámcsapás), akkor hiába fogadkoztunk korábban, hogy mi aztán tényleg nem fogunk megőrülni, bizony nagy eséllyel ránk fog törni a hirtelen meggazdagodás szindróma (Sudden Wealth Syndrome) gyötrő tünetsorozata is.

A kezdeti vérmes adrenalinlöketet és mennyországtourt először bénultság és tanácstalanság váltaná fel, majd a kiválasztottság omnipotens érzése árasztana el minket, mindenki fölött állnánk, ami alól még a rokonok sem kivételek, hogy aztán kisvártatva gyökeret verjen a paranoia, hogy mindenki irigykedik ránk és a pénzünkre hajt.

Az eufória körülbelül két hónapig tartana,

majd a szélsőséges érzelmi hullámvasúton menetrendszerűen érkezne az ellenpont: a stressz, a szorongás és a depresszió. Egyöntetű tapasztalatok szerint nem boldogság ez, hanem inkább egy eszement tortúra.

Évente átlagosan öt forintmilliárdos és két-három tucat százmilliomos magyar avanzsál újgazdaggá lottókból Magyarországon, akiknek (még ha még túl is vannak ezeken a próbatételeken), nem árt elgondolkodniuk azon, hogyan és milyen módszerekkel titkolhatják el a váratlanul ölükbe pottyant százmilliókat, milliárdokat. Merthogy abban minden szakértő egyetért, hogy újdonsült forintmilliárdosként mindenképpen érdemes inkognitóban maradni. A nyilvánosságban fürdőzésből ugyanis a legtöbbször semmi jó nem szokott kisülni.

(Borítókép: Az ötös lottó kézi számgolyói a SzerencseSzombat közvetítése előtt, az ötös lottó és a Joker élőközvetítése előtt a budapesti Fortuna stúdióban 2019. március 23-án. Fotó: Mónus Márton / MTI)