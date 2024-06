A szegedi mRNS-konferencia tudományos programját a 2022-es Novo Nordisk Díj kitüntetettjei, azaz Karikó Katalin, Drew Weissman, Ugur Şahin és Özlem Türeci szervezi, a konferencia költségeit pedig a Novo Nordisk cég biztosítja.

Az egyetem közleményéből kiderül, hogy az esemény helyszíne az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ, vagyis a TIK lesz.

Krausz Ferenc havonta eljár majd Németországból az ELI-be

Mint írják, az elmúlt napokban több Nobel-díjas tudós is ellátogatott a szegedi egyetemre, ugyanis kilenc európai egyetem szövetségének csúcstalálkozóját tartották a napfény városában június 13-án. Ez alkalomból két világhírű kutatónő, Karikó Katalin és Anne L’Huillier a EUGLOH-n (European University Alliance for Global Health) tartottak előadásokat, akikhez a következő napon Krausz Ferenc is csatlakozott. A három Nobel-díjas tudós az ELI ALPS lézeres kutatóintézetben találkozott.

Az attoszekundumos kutatások legnagyobb központjában, az európai lézerkutató konzorcium (ELI ERIC) és a Szegedi Tudományegyetem által fenntartott ELI ALPS területén – Anne L’Huilliert és Krausz Ferencet ünnepelve – 2024. június 14-én felavatták a szegedi lézeres kutatóintézet új mérföldkövét. A kőbe vésett idővonal e pontja kifejezi, hogy a fizikai Nobel-díjjal elismert két kutató jelentősen hozzájárul az ELI ALPS fejlesztéséhez és világszínvonalú berendezései tudományos hasznosításához. Krausz Ferenc elmondta, azt tervezi, hogy németországi munkahelyéről havonta egyszer Szegedre jön és az ELI-ben kialakított laboratóriumában dolgozik.

A 95. Ünnepi Könyvhét szegedi egyetemi díszvendégeként Karikó Katalin szegedi helyszíneken több száz embernek dedikálta Áttörések – Életem és a tudomány című memoárját, amelyért megkapta a Libri Irodalmi Díjat.