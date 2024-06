A levegőszennyezés komoly környezeti és egészségügyi veszélyeket rejt, évente körülbelül hétmillió halálesetért felelős. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése szerint a világ lakosságának 99 százaléka szennyezett levegőt lélegzik be.

A probléma a legsúlyosabb Ázsiában és Afrikában, ahol a gyors iparosodás és urbanizáció a levegőminőség jelentős romlásához vezetett.

A szálló por az elsődleges szennyező anyag, ami felelőssé tehető nemcsak tüdőbajokért, hanem szívbetegségeket, sztrókot és rákot is előidézhet.

Az Antropocén levegője elnevezésű projekt innovatív megközelítése rávilágít erre a láthatatlan gyilkosra, cselekvésre ösztönözve a közösségeket és a döntéshozókat. A nagy találmányban művészek és tudósok álltak össze, hogy megfessék a szennyezett levegőrészecskéket. Ezeket a színes valóságokat aztán lefényképezték, és a digitális fotók újabb diskurzushoz vezettek a légszennyezés hatásairól. A projektet Robin Price fotós és Francis Pope professzor, a Birminghami Egyetem környezettudósa álmodta meg. Pope úgy nyilatkozott,

a levegőszennyezés vezető globális környezeti kockázati tényező, és ha fénnyel festik meg a szennyező részecskéket, döbbenetes képeket készíthetnek és egy új módszert kínálnak a légszennyezettség összefüggéseinek vizsgálatára.

Az eddig szinte láthatatlan szennyezés (ha nem gondolunk a városok felett úszó, távolabbról, éles szemmel kivehető szmogfelhőkre) most látható lett. A művész és tudományos csapat összefogott és olcsó légszennyezés-érzékelőket használtak a részecskekoncentráció (PM) mérésére. A szenzorok valós idejű jelei egy mozgó LED-tömböt vezéreltek, ami gyorsabban kezdett villogni, ha nőtt a PM-koncentráció. Így az adatokból művészet vált.

De nemcsak művészet ez, hanem edukáció is, hiszen a levegőszennyezés vizuálisan is érthető lett olyanok számára is, akiknek nincs tudományos ismereti hátterük. A fényfestés látványos, plasztikusan bemutatja, milyen brutálisan szennyezett felettünk a levegő. Ráadásul az is kiderült, hogy komoly különbségek vannak az egyes földrészek, országok, városok között. Etiópiában a biomasszatűzhelyeket használó konyhákban a beltéri PM-koncentráció akár 20-szor magasabb volt, mint kültéren. Indiában a PM-értékek egy palampuri vidéki játszótéren legalább 12,5-szer alacsonyabbak voltak, mint egy belvárosi játszótéren Delhiben.

Walesben a koncentráció a Port Talbot acélmű környékén 30-40 mg/m3 között változott, szemben a 24 mg/m3-es (óránkénti) átlaggal.

A nagy haszon

Az ötlet újra előtérbe helyezte a levegőszennyezésről szóló vitákat, a művészetet használja kommunikációra és párbeszéd létrehozására a levegőszennyezéssel kapcsolatos kérdésekről. A képek hatásosak, mert érzelmeket váltanak ki, fokozzák a tudatosságot, és cselekvésre ösztönöznek.

A képeket Los Angeles-i, belfasti, birminghami galériában állították ki, a projektet felkarolta az ENSZ is a levegőszennyezéshez kapcsolódó tudatosság felkeltésére.

Ugandába négy légszennyezés-fényfestményt is megrendeltek. De a projekt jelentős hatással lehet a közegészségügyre és a környezetpolitikára. E baj vizuális megjelenítése növelheti a közvélemény tudatosságát a szennyezéssel kapcsolatos egészségügyi kockázatokkal kapcsolatban, ami komolyabb közösségi elkötelezettséghez és tisztább levegőhöz vezethet.

A vizuális adatok felhasználhatóak a levegőminőségi előírások betartatására és a fenntarthatósági harchoz. A projekt a légszennyezés globális természetére is rávilágít, és nemzetközi együttműködésre ösztönöz a globális probléma kezelésére. A különböző régiók szennyezettségi szintjének összehasonlításával a kutatás hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van célzott beavatkozásokra a legmagasabb szennyezettségű területeken.

