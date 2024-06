Ha hisszük, ha nem, tüsszentés közben akár a hasfalunk is kiszakadhat – horrornak hangzik, de bizony ez történt egy floridai férfival június elején, egy szimpla reggeli hapcizás során. Igaz, neki nem sokkal korábban volt egy hasi műtétje, de ez az eset mégis felhívja a figyelmet a tüsszentés veszélyeire, amelyek bárkit érinthetnek.

A tüsszögést rengeteg dolog előidézheti: ha fénybe nézünk, ha kitágul a gyomorfalunk, edzés után, huzatra vagy légkondira reagálva, az allergiás irritációról már nem is beszélve. De a por, a fűszerek vagy illatok is okozhatnak hapcit.

A tüsszögés védelmi mechanizmus is, ami távol tartja a potenciálisan káros dolgokat (por, baktérium, vírusok) a légzőrendszerünktől és a tüdőnktől.

Az agytörzs reflexközpontja irányítja, ahogy a köhögést vagy a nyelést is. Az orr és a légutak nyálkahártyáján lévő irritáló anyagok pedig úgy aktiválják, hogy impulzusokat küldenek az agytörzsbe. Ekkor a szem, a torok és a száj becsukódik, a mellkas izmai összehúzódnak, így összepréselődik a tüdő, és a levegő kiszorul a légzőrendszerből.

A hapci célja tehát, hogy az orrüreg tiszta maradjon, az idegen anyagok távozzanak az orrjáratokból, és ez jó eséllyel sikerülhet is, mivel 40 ezer részecske hagyhatja el orrunkat, és a kiáramló levegő akár a 160 kilométeres óránkénti sebességet is elérheti. Nem csoda, hogy volt, aki (ráadásul megint egy magyar!) egy tüsszentéssel képes volt egész házakat, kerítéseket befesteni – Festéktüsszentő Hapci Benő.

Halálos veszélyek az orkán hatására

A tüsszentés hasznos, de néhány esetben komoly veszélyekkel járhat. Ha nagyon erős a tüsszentés, megsérülhet a tüdő, ez komoly kockázat azoknál, akik kórosan elhízottak, obstruktív tüdőbetegségben szenvednek, cukorbetegek vagy dohányoznak. A hapcizás felszakíthatja a tüdő szöveteit is, ha a tüdő mélyén lévő nagyobb nyomású levegő a mellkas és a tüdő közötti térbe jut, és összenyomja a tüdőt. De tüsszögés következtében még az agyban is történhet sérülés, ami subarachnoidealis vérzést eredményezhet. Ez halálos lehet, ha nem diagnosztizálják, és nem kezelik azonnal. De ha nem is jár ilyen súlyos következményekkel, akkor is megtörténhet, hogy hapci után rövid ideig homályos lehet a látás.

Vezetés közben nagyon nem ajánlott tüsszenteni!

A tüsszögés megemeli a vérnyomást, ami egyéb súlyos érsérüléseket okozhat. Vannak olyan esetek, amikor a tüsszögés aortadisszekciót is előidézhet, ilyenkor a főverőér fala reped meg, és kezelés nélkül 48 órán belül halálhoz vezethet.

Milyen szervek sérülhetnek még hapci közben? Szinte minden: a hát, a szem körüli csontok, a fül csontjai, ami halláskárosodást okozhat, de akár a fog tömései is kiugorhatnak a helyükről egy erősebb tüsszentés hatására.

Visszafojtani ajánlatos?

Akkor talán jobb, ha nem is engedjük ki a hapcit? Nem, ez sem biztonságos, mert ilyenkor pedig elszakadhatnak az erek a szemben, ami bevérzést okozhat. Vagy a visszatartás miatt megsérülhetnek a bordák alján elhelyezkedő izmok, esetleg megemelkedhet a vérnyomás, de még agyvérzés is történhet. Sérülhet a nyak, az arcüreg, dobhártyarepedés, halláskárosodás is történhet, ha nem engedjük szabadjára a a hapcit. Volt, aki visszafojtáskor az arccsontját törte el, másnak a gégéje sérült meg, de az is előfordult, hogy elszakadtak a tüdő szövetei.

2023-ban egy skót férfi a tüsszentés visszafojtása miatt becsukta a száját, és befogta az orrát, de így azzal, hogy lezárta a légcsöveit, a tüsszentés nyomása a légzőrendszerben felgyülemlett, és elszakadt a légcsöve. Úgyhogy talán mégiscsak jobb kiengedni azt a nagy nyomású hapcit, mint bent tartani.