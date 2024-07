Csonttörések hátterében is állhat oszteoporózis, de most nyáron szerencsénk van, mert a nappal jelentős mennyiséget pótolhatunk. Azonban azt tudni kell, hogy a naptej meggátolja a bejutását, naptej nélkül viszont leégünk. A megoldás: a szabadban kell tartózkodni, de nem a napon.

Igaz, néha embertelen meleget kell elviselnünk nyáron, most is túl vagyunk már néhány hőhullámon, de lássuk meg az évszak jó oldalát is! Ilyenkor tudjuk a szervezetbe juttatni azt a D-vitamin-mennyiséget, ami erőssé teheti immunrendszerünket a téli betegségekkel szemben és megelőzheti a csontritkulás kialakulását.

A csontritkulás miatt bekövetkezett első csonttörés két-háromszorosára növeli a következő törés kockázatát, olvashatjuk a Semmelweis Egyetem közleményében. Éppen ezért nagyon fontos, hogy felismerjük a csontritkulás (oszteoporózis) meglétét még időben, különösen mivel gyógyítható. Magyarországon népbetegségnek számít, mintegy 700 ezer embert érint, a betegek több mint kétharmada nő, akiknél főként a menopauza idején jelentkező ösztrogénhiány miatt válik kiemeltté a csontok védelme.

Mikor gyanakodhatunk oszteoporózisra?

Például ha valaki baleset vagy magaslatról való leesés nélkül szenved csonttörést, vagy az életkor előrehaladtával a testmagassága több mint négy centiméterrel csökken

– mondta dr. Takács István, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika igazgatója.

Évente körülbelül százezer csonttörés következik be csontritkulás miatt itthon, és minden harmadik, ötven éven felüli nő élete során biztos, hogy érintett lesz. A megelőzés fontos, már csak azért is, mert az első csonttörés után kétszer-háromszor nagyobb a kockázata az újabb törésnek. A csípőtáji törést elszenvedők felénél biztos, hogy csontritkulás áll a háttérben, ez pedig idősebb korban növeli a halálozás kockázatát, mivel az operációt követően megszűnhet a mozgás és önellátás képessége, nagyobb eséllyel lesz trombózis és tüdőembólia, tüdőgyulladás és felfekvések.

A csontritkulás azonban megelőzhető rendszeres mozgással, kalciumdús étrenddel és a D-vitamin bevitelével. Nyáron körülbelül 10-15 perc alatt elegendő mennyiségű D-vitamint állít elő a szervezünk az UV-B sugárzás hatására (ami 11 és 15 óra között a legmagasabb) akkor is, ha nem napozunk, csak kint vagyunk a szabadban. Klasszikus fürdőruhás napozással negyedóra alatt akár 20 ezer egység D-vitamin is képződhet, ha nem használunk naptejet, mert ez meggátolja ezt a folyamatot. Csakhogy kell a napvédelem, különben leégünk, így a legjobb, ha árnyékban szívjuk be a D-vitamint.

Ha pedig vége a nyárnak, a napsütésben szegényebb időszakban októbertől márciusig szükséges napi 1500-2000 nemzetközi egységnyi D-vitamin-pótlás.

Az oszteoporózis az újabb gyógyszeres terápiáknak köszönhetően (tabletta vagy injekció) teljesen visszafordítható, de ehhez évekig is szükség lehet először az új csont képződését támogató, ezt követően a csontvédő gyógyszerek szedésére – tette hozzá dr. Takács István.

Nőknek a menopauzát követően, férfiaknak 60-65 éves korban mindenképpen részt kellene venniük csontsűrűségmérésen. Az egészségbiztosító egészséges embereknél háromévente finanszírozza a szűrést, ha mérsékelt a csontsűrűség-csökkenés, akkor kétévente, diagnosztizált csontritkulás esetén pedig évente lehet részt venni az ingyenes vizsgálaton. Ehhez beutalót kell kérni a háziorvostól reumatológiai vagy endokrinológiai szakrendelésre, mert a csontsűrűségmérésre csak ezek a szakorvosok irányíthatják tovább a pácienseket.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)