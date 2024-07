Talán az univerzumunk mindent tartalmaz, ami létezik, valaha is létezett és a jövőben is létezni fog. De lehet, hogy nem is ez a valóság (az vajon mi?), hanem sokféleképpen léteznek más univerzumok. Minden pesszimizmus nélkül, de nem biztos, hogy valaha választ kapunk erre a kérdésre. Most azonban egy új elmélet bukkant fel, ami közelebb vihet a multiverzumok titkaihoz.