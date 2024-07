A tudósokat már közel 20 éve foglalkoztatja a Föld irányába tartó 99942 Apophis névre keresztelt aszteroida, amely ugyan az előzetes számítások szerint 2029. április 13-án, pénteken akár a Földbe is becsapódhat, a legfrissebb vélekedések szerint bár rendkívül közel, de elhalad a bolygónk mellett. Ennek ellenére egy kutatócsoportot hoztak létre, amely állandóan figyelemmel kíséri az aszteroida sebességét, összetételét és haladását, hiszen a begyűjtött adatok nagy segítséget nyújthatnak egy esetleges jövőbeli ütközés esetén. Az Eiffel-toronynál is nagyobb aszteroida tiszta időben ráadásul állítólag szabad szemmel is látható lesz – így bárki figyelemmel kísérheti a tv-s műholdaknál is közelebb elhaladó kisbolygót.

Az Armageddoncímű film megjelenése óta szinte nem telik el úgy év, hogy ne szólnának a hírek olyan aszteroidáról, amely potenciálisan veszélyezteti a Földet, így az emberiség jövőjét is. Azonban a lakosság jelenleg élő része vélhetően ennyire még sosem érezhette a saját bőrén a világvégét, mint most.

A tudósok ugyanis már évekkel ezelőtt felhívták a figyelmet, mi pedig 2006-ban szintén beszámoltunk a 99942 Apophis névre keresztelt aszteroidáról, amely 2029-ben valóban a közvetlen közelünkbe kerülhet.

Korábban több alkalommal is komoly aggodalomra adtak okot a számítások, amelyek között olyanok is voltak, amelyek a Földbe való becsapódását valós lehetőségnek írták le, az elmúlt hónapokban azonban ismételten úgy tűnt, hogy ha nagyon közel is halad el mellettünk, de megúszhatjuk az aszteroidával való találkozást – írja a The Guardian.

2004-es felfedezése után az Apophis éjszakánként nem igazán hagyta aludni a tudósokat, akik attól tartottak, hogy találkozni fog a Földdel. A NASA a kezdetektől ennek kizárta a lehetőségét, így 2029-ben és 2036-ban sem várható becsapódás, ám a szakértők 2021-ben úgy vélekedtek, hogy az elkövetkezendő száz évben egy ilyen esemény meg fog történni.

A tudósok már tűkön ülnek, lélegzet-visszafojtva figyelik az aszteroidát

A kutatók most az életben maradásunk mellett azt remélik, hogy alaposan megvizsgálják a 99942 Apophist, miközben a Föld közvetlen közelébe ér. Ennek a találkozásnak köszönhetően pedig bíznak abban, hogy fel tudnak készülni egy esetleges jövőbeli becsapódásra.

Az Európai Űrügynökség (ESA) bejelentette, hogy finanszírozza a Rapid Apophis Biztonsági Misszió (Ramses) előkészítő munkáját, amely keretében egy űreszközt küldenek fel az aszteroidára, hogy információkat gyűjtsenek a kisbolygó méretéről, alakjáról, tömegéről és forgási módjáról, ahogy elhalad a Föld mellett.

A Ramses legfőbb küldetése mégis az, hogy akkor elemezze az aszteroidát, amikor az közelebb kerül a Földhöz, mint a GPS és a TV-k műholdjai.

A küldetéskor az Apophis összetételére és belső szerkezetére, valamint pályájára is fény derül, és feltárja, hogyan változik az aszteroida, amikor elhalad a Földtől 32 ezer kilométerre 2029. április 13-án, pénteken.

Persze a babonás emberek vélhetően a péntek 13. miatt nem fognak komoly reményeket fűzni ahhoz, hogy elkerüljük az ütközést, a kutatók úgy vélik, a jelenlegi adatok alapján elképzelhetetlen az, hogy a Földbe csapódjon az aszteroida.

A megfigyelése amiatt is különös fontosságú, mert jó eséllyel akár több ezer évbe is telhet az, hogy újra ennyire közel kerüljön a Földhöz egy aszteroida, amelyet dr. Holger Krag, az ESA űrbiztonsági programhivatalának vezetője szerint tiszta időben, fényes nappal akár szabad szemmel is láthatunk majd az égbolton.

(Borítókép: Juan Gartner / Getty Images Hungary)