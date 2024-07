Bár minden gyógyszernek és gyógyhatású készítménynek van mellékhatása, vannak olyanok, amelyekre az extrém hőség ráerősít, de az sem ritka, hogy pont a meleg időjárás hozza elő az eddig nem is létező mellékhatásokat. Éppen ezért érdemes vigyáznunk rendelésnél, utazás közben és tárolásnál is, hogy megfelelő hőmérsékletet biztosítsunk a készítmények számára, főleg, hogy az éghajlatváltozással a szélsőséges időjárási viszonyok csak erősödni fognak.

A szélsőséges időjárás és az extrém meleg fokozhatja a hőséggel összefüggő betegségek veszélyét, de bújtatott módon is veszélyeztetheti az egészséget, ugyanis sok gyakori gyógyszer mellékhatásait felerősítheti és kiterjesztheti – írta meg az AP. A tartós meleg károsíthatja az olyan gyógyszereket is, mint például az inzulin, az inhalátorok felrobbanhatnak, az EpiPenek meghibásodhatnak, de van egy sor egyéb gyógyszer is, amelynél nem ennyire egyértelmű a helyzet.

Mely gyógyszerek okozhatnak problémát a tartós hőségben? Például

a vérnyomáscsökkentő, amely vérben lévő folyadék mennyiségét csökkenti, így kiszáradáshoz vezethet;

a szívbetegségek kezelésére szolgáló béta-blokkolók csökkenthetik a bőr vérellátását, és kevésbé érzékelhetjük emiatt a veszélyes hőséget;

egyes antidepresszánsok gátolhatják a hűvösség megőrzésének képességét;

az aszpirin és más, vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók csökkentik a folyadék- és nátriumszintet, ami megnehezíti a magas hőmérséklettel való megbirkózást.

Ráadásul a hőség és a gyógyszerek mellékhatásainak kombinációja szédüléshez és ájuláshoz is vezethet. Emellett az alkohol még két lapáttal rátesz a veszélyre, mondta Bradley Phillips gyógyszerész a Floridai Egyetem Gyógyszerészeti Főiskolájáról.

Azt ajánlja, hogy maradjunk hidratáltak, és „ne hagyatkozzunk arra, hogy a testünk jelzi, hogyha szomjasak vagyunk”.

Egyes gyógyszerek – antibiotikumok, gombaellenes és akné elleni gyógyszerek – fokozhatják a nap iránti érzékenységet, kiütéseket és leégést okozva. Ha ezeket szedi, maradjon ernyő alatt, vagy viseljen napvédő krémeket, naptejet

– mondta Mike Ren, a houstoni Baylor College of Medicine családorvosa.

Gyógyszerek tárolása utazáskor

A gyógyszereket általában hűvös, száraz helyen kell tárolni, kivéve, ha hűtésre van szükségük, az egy speciális eset. Viszont utazás közben sokszor még a „száraz, hűvös hely” is kihívást jelenthet. Ezért fontos, hogy a nyári utazás előtt ellenőrizzük a címkén a gyógyszerek tárolási követelményeit.

Autóval való utazáskor ajánlatos a gyógyszert hűtőtáskában szállítani, még akkor is, ha az nem igényel kifejezetten hűtést.

Az autó csomagtartójában vagy kesztyűtartójában még a szoba-hőmérsékletű tároláshoz is túl meleg lehet.

Repülővel való utazáskor a legjobb megoldás, ha a gyógyszereket a kézipoggyászban tartjuk arra az esetre, ha a feladott poggyász késne vagy elveszne. De az is előfordulhat – ellentétben az összes többi utazásfajtával –, hogy a csomagtérben túl hideg van, ami szintén árthat a gyógyszereinknek, és olyan mellékhatásokat hozhat elő, amelyekre nem számítanánk. Extrém esetekben a gyógyszer hatékonyságát is ronthatja.

A postai rendelés útján érkező gyógyszerekért elsősorban a feladó gyógyszertár a felelős, az ő vállukat nyomja a teher, hogy a gyógyszereket biztonságos hőmérsékleten tartsák a tárolás és a szállítás közben. A legjobb gyakorlat az, ha az érzékeny gyógyszereket speciális csomagolásban, jégcsomaggal és hőmérsékletmérővel ellátva szállítják – ami nyilván nem olcsó, de a legbiztonságosabb módszer.

Ha tudja, hogy egész nap a munkahelyén lesz, vagy ha nyaral, és gyógyszereket kap, akkor semmiképpen sem szeretné, ha az odakint maradna a 100 fokos napsütésben

– mondta Ren. Ha a postán rendelt gyógyszereket károsította a hőség, akkor nem a postát, hanem a gyógyszertárat kell hívni, hogy jelezzük a problémát.

Folyamatos kutatás

Amerikai és ausztrál kutatók szerint a hőséggel és a gyógyszerekkel kapcsolatos általános figyelmeztetések némelyike mögött nincs sok tudományos bizonyíték. Ollie Jay, a Sydney-i Egyetem munkatársa az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által, a nagy meleggel kapcsolatban aggályosnak tartott 11 gyógyszer-kategória közül csak négy esetében talált alátámasztást.

Jay javaslata az, hogy ha olyan gyógyszereket kell szednünk, amelyekre ártalmasan hat a nagy hőség, akkor nemes egyszerűséggel maradjunk távol a hőségtől, „legyünk egy kicsit óvatosabbak” – mondta.

Bár még nincs rá válaszunk, de gyorsan ki kell találnunk, hogyan hat az éghajlatváltozás a gyógyszerekre és azok mellékhatásaira

– egészítette ki Renee Salas, a Massachusetts General Hospital sürgősségi osztályának orvosa. Szerinte az éghajlatváltozás felgyorsulásával szükség van arra, hogy tudjuk, mely gyógyszerek jelentik a legnagyobb kockázatot a hőségben.