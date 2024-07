Régóta ismert tény, hogy a kutyák képesek kiszagolni az emberek hormonális állapotát, többek között a stressz-szintjüket is, azonban az teljesen új információ, hogy a kutya viselkedésére is hatással van a gazda hangulata.

Egy friss tanulmányban a kutatók a hangulatváltozást vizsgálták a kutyáknál. Guardiannek Nicola Rooney, a Bristoli Egyetem állatorvosi karának kutatója, a tanulmány vezető szerzője elmondta, hogy a kutyatulajdonosok tudják, hogy kedvenceik mennyire ráhangolódnak az érzelmeikre, azonban a kutatásukban most azt is kimutatták, hogy már egy stresszes, ismeretlen ember szaga is hatással van a kutya érzelmi állapotára, a jutalmak érzékelésére és tanulási képességére.

A kutatócsoport 18 kutya-gazda párost vizsgált aktuális hangulatukat illetően, melyben háromféle szagkörnyezetet teremtettek: az egyik esetben semmilyen szagnak nem tették ki a kutyákat, a másik kettőben pedig vagy egy matematikai feladvány miatt stresszelő, vagy egy nyugtató hangokat hallgató ember izzadság- és leheletmintáit szagoltatták velük, és kiderült, hogy a stresszes hangulatot megérzik a kutyák.

A kutatók szerint azért fontos megérteni, milyen hatással van a kutyák jóllétére gazdáik hangulata, főként a stressz, mert ezt később fel lehet használni többek között a kísérő-, munka- és segítőkutyák kiképzésénél.

