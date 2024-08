Az űr magyar meghódítása Bay Zoltán nevéhez kötődik, aki a negyvenes évek közepén munkatársaival megvalósította az első sikeres európai Hold-radar kísérletet. Kimutatták, hogy a Hold felé küldött radarhullámok visszaverődnek. 1967-ben meghirdették az Interkozmosz együttműködést, amelyben kutatórakéták, műholdak, bolygóközi szondák fedélzetére is feljutottak magyar műszerek.

1980-ban az első magyar űrhajós is megérkezett a világűrbe, Farkas Bertalan, aki a Szojuz–36 feldélzetén repült a Szaljut–6 űrállomásra. Úttörő űrhajósunk ma ünnepli 75. születésnapját!

1992-ben létrejött a Magyar Űrkutatási Iroda, ehhez kapcsolódóan a Magyar Űrkutatási Tanács és az Űrkutatási Tudományos Tanács, és szintén ebben az évtizedben alkották meg a Magyarsat nevű magyar távközlési műholdat,

2001-ben magyar-amerikai űrkutatási együttműködési megállapodás született.

Az űrkutatás és űrturizmus a 2010-es évek elején futott fel, mikor az Elon Musk által alapított SpaceX az űrbe jutás költségeit a töredékére csökkentette az újrahasznosítható hordozórakéták bevezetésével. Ez indította be az itthoni űrfejlesztéseket is sok kis- és nagyvállalkozás építi az infrastruktúrát, az űrgazdaságot. Léteznek már magánűrcégek, műholdgyártó vállalatok, alrendszereket fejlesztők, hardverbeszállítók, Magyar cégek pályázhatnak az ESA 50 000 eurós vissza nem térítendő támogatására. A legtöbb projekt a műholdas adatok újszerű felhasználására hoz innovatív koncepciókat. A magyar űrszektorra az együttműködés és egymás segítése jellemző. Ezt a célt tűzte ki magának a Magyar Asztronautikai Társaság és a Magyar Űripari Klaszter (HUNSPACE) is.

Újabb magyar űrhajósok mehetnek az űrbe Farkas Bertalan nyomában: a HUNOR magyar űrhajósprogram kiválasztott űrhajósa, Kapu Tibor kutatóűrhajós és Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajós.

2029-ben részt veszünk az Ariel űrmisszióban, ami 4 éves küldetése során 1000 távoli csillag körül keringő bolygót figyel majd meg a látható és infravörös hullámhosszokon, hogy kialakulásukat és fejlődésüket tanulmányozza. Először fogja mérni az exobolygók légkörének kémiai összetételét. és hőmérsékletét, így lehetővé teszi messze a Naprendszer határain túli bolygókutatást.

(Borítókép: Farkas Bertalan a tököli repülőtéren 2022. 03. 12-én. Fotó: Kaszás Tamás / Index)