Környezetünk dúskál mű illatokban és mesterséges szagokban, de szerencsére még mindig vannak olyan odőrök, amiket képesek vagyunk érzékelni ebben a sűrű kavalkádban is. Az eső illata, a csapadék áztatta föld szaga az egyik ilyen, a kutatók pedig most azt is megtalálták, mi a felelős orrunkban ezért a kiváló érzékelésért.