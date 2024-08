Az egyik legegészségesebb élelmiszer, ami tele van vitaminokkal, kalciummal, fehérjével és a 70-es évek nagy forradalma után most újra visszatért. Reggel, délben vagy este, együnk túrót ízesítve!

Az egészséges élet alapjai a mozgáson kívül a fehérjékben és rostokban bővelkedő táplálkozás. És mi az, amivel hatásosan tudjuk támogatni diétánkat, kalcium és fehérje bevitelünket? A túró!

A hetvenes években trendi túró most éli reneszánszát, de nem is csoda, hiszen tele van jó tápanyagokkal: fehérje, kalcium, B12 vitamin, szelén és nátrium is tarkítja.

210 grammjában a napi kalcium bevitel majdnem negyede benne van, B12 vitamin szükségletünknek majdnem a felét fedezi.

A túró fogyasztása évezredekre nyúlik vissza, már Mezopotámiában is ették, ahogy az ókori Egyiptomban is. Előállításakor baktériumkultúrát vagy élelmiszer-minőségű savat vittek be a pasztőrözött tejbe, így a túró elhagyja a savót. A túrót megfőzték, leöblítették és enyhén sózták, így kialakult a puha, csomós állaga.

A túró-csoda

Az American Cheese Society analíziséből tudjuk, hogy az alacsony zsírtartalmú 210 grammnyi túró csak 206 kcal, viszont tele van a már említett csodaszerekkel, csonterősítő kalciummal, izomépítő fehérjével.

A sovány túróban alig van zsír, minimális a szénhidrát tartalom is. De foszfor, szelén és B-vitaminok fontos forrása. Ehetjük édesen (túrógombóc, sütemény) vagy sósan is (pogácsa, tészta), vagy csak reggelire tejföllel kikeverve, mindenhogy tápláló finomság lesz.

Helyettesíthetjük vele a krémsajtot is, ha leturmixoljuk, tejszínnel keverjük és ízesítjük. Adhatjuk tojáshoz is, egy túrós rántotta igazi fehérjebomba! Vagy kenyérhez, ha mi sütjük.Úgyhogy a túró mindenképp ajánlatos választás diétakor, fokozott fehérjebevitel esetén vagy ha csak egészséges és izgalmas új ízeket keresünk. Ezt már az ókoriak is tudták, kövessük példájukat!