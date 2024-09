Mezei egerek vizeletével és székletével terjedő betegség támadott meg egy idős magyar nőt Veszprém vármegyében. A betegség esetenként súlyos vesekárosodással is járhat, ilyen veseszindrómát diagnosztizáltak most is. A betegség elméletben emberről emberre is átterjedhet, de ilyen esetet még sehol nem jegyeztek.