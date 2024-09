Mi árulkodik az allergiáról? Viszkető érzés, pirosság és apró vízhólyagok a köröm körül és az ujjbegyeken – olvashatjuk a Semmelweis Egyetem közleményében. De ezek sokszor nem is azonnal, hanem az első használat után akár több évvel jelentkeznek.

Ha az érintettek lakkozott kézzel más testrészüket is megérintik – nyakat, mellkast, szemet, kézfejet – a panaszok ott is előfordulhatnak.

A problémát leggyakrabban az okozza, ha a lakk nem szilárdul meg teljesen, és a körömszéleknél a folyékony anyagból valamennyi a bőrbe jut, amely úgynevezett allergiás kontakt dermatitiszt (bőrgyulladást) okoz

– idézték a közleményben Lőrinc Kendét, a Semmelweis Egyem Bőr- Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika adjunktusát.

Hozzátette: a mellékhatások az immunrendszer válaszreakciója következtében akár néhány napon belül megjelenhetnek, és kialakulhat egy tartós, hosszú távú allergia. Ebben az esetben a lehető leggyorsabban le kell szedetni a géllakkot, hogy ne okozzon további gyulladást, és az érintett terület ne fertőződjön felül, majd bőrgyógyásszal kell konzultálni.

Helyi gyulladáscsökkentővel, antibiotikumos krémekkel az allergiás reakció és esetleges felülfertőződése gyorsan gyógyítható.

A további géllakk viselése ebben az esetben nem ajánlott, ugyanis jó eséllyel újra kialakulhatnak a panaszok – olvasható a közleményben. Bőrallergológiai vizsgálattal, az úgynevezett epikután patch teszttel megállapítható, hogy mire vagyunk érzékenyek az összetevők közül.

De – teszi hozzá Lőrinc Kende – előfordulhat nem allergiás típusú gyulladás is, mikor a készítmények alkotóelemei a bőrbe jutva irritatív gyulladást okozhatnak, melynek sebei elfertőződhetnek. A doktor azt is elmondja, hogy a géllakk a köröm szerkezetét is megváltoztathatja. megpuhíthatja, érzékennyé teheti és sérülékennyé.

Sajnos az is megeshet, hogy valamilyen kórokozó kerül a köröm alá, ebből lesz aztán például a zöld köröm szindróma, amit a pszeudomonasz baktérium okoz. A géllakk allergia megelőzésének érdekében forduljunk mindig szakképzett manikűröshöz, győződjünk meg róla, hogy a kezünkön nincsenek sérülések és ne használjunk ellenőrizhetetlen termékeket a szakember ajánlása szerint.