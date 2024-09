A Szaturnusz a Hold közelsége ellenére szabad szemmel is jól látható lesz, de a Hold a Föld közelsége miatt a megszokottnál is nagyobbnak látszódhat majd. Hajnalban pedig, néhány órával később az év egyetlen részleges holdfogyatkozását is megcsodálhatjuk.

A 18:45-ös holdkelte időpontjában a Szaturnusz még nem fog látszani, hiszen ez épp a napnyugta időpontjában lesz, de 20:00-kor a délkeleti égbolton már megláthatjuk a hatalmas teliholdat, tőle jobbra felfelé a Szaturnuszt.

A páros később, 21-22 óra körül is jól megfigyelhető lesz, amikorra már magasabbra emelkednek az égen. A Hold ekkorra már enyhén távolabb kerül a Szaturnusztól.

A Föld Nap körüli keringése miatt minden évben van 1-2 hónap, amikor a telihold éppen a holdpálya földközelpontján látszódik, tehát földközeli, és enyhén nagyobb méretű teliholdban gyönyörködhetünk. Ha a földközelpont éppen teliholdra esik, a telihold is kicsivel nagyobb és fényesebb az égen. 2024-ben szeptember 18-án és október 17-én lesz földközeli teliholdunk, így most is gyönyörködhetünk a hatalmas telihold látványában.

Szeptember 19-én hajnalban az év egyetlen részleges holdfogyatkozást láthatjuk, mielőtt a holdkorong belép a Föld árnyékába.

Hajnali 3:45 után szabad szemmel is észre lehet venni, hogy a Hold jobb felső része kezd elsötétedni, mintha egy lepel borulna rá: ez a félárnyék, latin nevén penumbra. A sötétedés egyre fokozódik, míg hajnali 4:13-kor a délnyugati égbolton, 21 fokos magasságban a Hold belép bolygónk árnyékába. Az árnyékot, azaz az umbrát, a Hold jobb felső pontján figyelhetjük meg először.

A Svábhegyi Csillagvizsgálóban szeptember 14-én, szombaton egy egész estés programot szerveznek egyébként a Szaturnusznak.

A látogatók megtudhatják, hogyan fedezte fel a Cassini űrszonda a Szaturnusz egyedülálló gyűrűrendszerét, megszagolhatják, milyen felhőzetben kell majd dolgoznia a Szaturnusz Titan holdjára leszálló Szitakötő drónnak. És elkészíthetik az Enceladus hold fagyosan füstölgő kriogejzíreit is. Már 17:00 órától várják a családokat számos interaktív programmal, hogy aztán az est beálltával minden távcső a Szaturnuszra szegeződhessen.