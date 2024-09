Jay Stratton memoárja elég izgalmasnak ígérkezik: „megdöbbentő felfedezéseket, kihívásokat és áttöréseket” fed fel a kormány ufókkal kapcsolatos kutatásában.

Stratton az Egyesült Államok kormányának titkos azonosítatlan légi jelenségekkel foglalkozó munkacsoportjának egykori igazgatója volt. A védelmi miniszter 2020-ban nevezte ki az UAP (Unidentified Anomalous Phenomena) szervezet élére, és az egykori igazgató most nagy lázban tartja az ufórajongókat, mert kiderült, hogy szerződést kötött a Harper Collins Kiadóval. Stratton és kollégái anno létrehozták az Advanced Aerospace Weapons Systems Applications Programot (AAWSAP) is, ami az első hivatalos amerikai kormányzati projekt az ufók vizsgálatára a légierő Blue Book projektjének 1969-es lezárása óta.

Stratton több mint 16 éven át magas rangú hírszerzési tisztként dolgozott, és számtalan kormányzati vizsgálatot vezetett az UAP és a nem emberi hírszerzés területén. Munkája titkos volt természetesen, de emlékirataiban azt ígéri, hogy felfed mindent, ami törvényesen nyilvánosságra hozható.

A The Hollywood Reporternek úgy nyilatkozott, ez egy új fejezet az emberiség történetében, mert elkezdődött a nyilvánosságra hozatal. A könyv megírásában egyébként a Ready Player One producere, Dan Farah is támogatta, aki egy másik ufódokumentum kiadásánál már segédkezett. Ez volt az Imminent: Inside the Pentagon's Hunt for UFOs, Luis „Lue” Elizondo tollából, aki szintén korábbi magas rangú hírszerzési tisztviselő volt.

Stratton kollégái között volt az a David Grusch is, aki tavaly eskü alatt vallotta a kongresszus előtt, hogy vannak bizonyítékok a nem emberi intelligencia technológiájáról és biológiájáról is. Az Egyesült Államok szenátusa 2023-ban szavazta meg azt a törvényt, ami arról szól, hogy nyilvánosságra hozzák azt, amit az Egyesült Államok kormánya tud az ufókról és minden nem humán hírszerzésről. Az indoklás szerint az amerikai közvéleménynek joga van megismerni az ismeretlen eredetű technológiákat, a nem emberi intelligenciát és a megmagyarázhatatlan jelenségeket.

(Borítókép: Jay Stratton San Diegóban, Kaliforniában 2024. július 25-én. Fotó: Jerod Harris / Getty Images / The History Channel)