Több erős napkitörés és geomágneses vihar várható a héten, ami miatt a hétvégén az Egyesült Államokban is látható lesz a sarki fény. Szeptember 10-én és 12-én is mérsékelt szintű vihar alakult ki, emiatt csodálható meg a többnyire Skandináviában megfigyelhető jelenség Észak-Amerikában is.